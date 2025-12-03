Начался сезон продаж рождественских елок: цены стартуют от 210 грн.

ГП "Леса Украины" официально начало сезон продажи рождественских елок. Стоимость праздничных деревьев колеблется от 210 до 280 гривен. Лесничества уже реализовали около 10 тысяч елок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Лесов Украины".

Где купить новогоднюю елку и какие цены

По итогам прошедшего праздничного сезона "Леса Украины" планируют реализовать около 140 тысяч новогодних деревьев. В случае повышенного спроса предприятие готово без труда заготовить дополнительное количество.

В хозяйствах ГП "Леса Украины" насчитывается 2,7 тыс. гектаров специальных елочных плантаций, где растет около 7,8 млн рождественских деревьев. На таких плантациях саженцы высаживают на оптимальном расстоянии, чтобы деревья формировали ровную крону и выглядели опрятно - в отличие от природных елок, которые часто бывают однобокими или жидкими.

При необходимости заготовка может проводиться также при проведении рубок формирования и оздоровления лесов, отмечает прессслужба.

Цены на новогодние хвойные деревья социальные и по сравнению с прошлым годом почти не изменились от 210 до 250 грн. Ель/пихта - от 240-280 грн.

Несколько выше цены в малоресурсных регионах Востока и Юга, вблизи крупных городов (Днепр, Одесса, Николаев). Самые дешевые елки предлагаются лесоводами в лесистой местности Севера и Полесья (Волынь, Ровно, Житомир, Чернигов).

Кроме того, лесничества некоторых филиалов ГП "Леса Украины" предлагают новогодние елки в контейнерах. Цены стартуют от 500 грн. в зависимости от размеров.

Приобрести новогодние елки можно непосредственно в ГП "Леса "Украина". Филиалы организуют розничную продажу на торговых площадках лесхозов, а также на ярмарках и рынках в населенных пунктах.

Все деревья маркируются бирками со штрих-кодом или самоклеящимися этикетками, подтверждающими их легальную и безопасную продажу. Проверить происхождение елки можно на сайте – достаточно ввести код из бирки или ленты и получить информацию о месте заготовки и размере дерева.

"Почти половину средств от реализации лесопродукции ГП "Леса Украины" направляет в бюджет в виде налогов и сборов. В этом году предприятие перечислило в государственную казну почти 15 млрд грн, что практически вдвое больше, чем в прошлом году", - отмечает пресс-служба.

Денежные средства от реализации новогодних деревьев также попадают в местные и государственные бюджеты, а также направляются на лесовосстановление, охрану и защиту лесов.

Ранее "Леса Украины" сообщали, что предприятие готовится к росту спроса на дрова в результате массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Оно нарастило ежедневный объем заготовки дров до 10 тыс. м3. На складах лесничества постоянно поддерживается значительный резерв – около 150 тыс. м³ топливной древесины.