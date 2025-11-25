ДП "Ліси України" тепер закуповує 100% послуг з лісозаготівлі на Prozorro

Цього року ДП "Ліси України" вперше закуповує 100% послуг з лісозаготівлі на Prozorro. З початку 2025 року оголошено вже понад 2 тис. тендерів, успішно завершено більш ніж 1,5 тис. процедур на суму 2,7 млрд грн.

В пресслужбі зазначають, що підрядники заготовляють приблизно 80% деревини, а 20% – власними бригадами підприємства.

Ще до лісової реформи державні лісгоспи заключали прямі договори на заготівлю без проведення конкурсної процедури.

Загалом цього року ДП "Ліси України" провело тендерів на закупівлю товарів та послуг на понад 10 млрд гривень.

Підрядники заготовляють приблизно 80% деревини. Фото: ДП "Ліси України"

Окрім лісозаготівлі державне підприємство найбільше витрачає на закупівлю пального, транспортних засобів, техніки, запасних частин і супутні послуги.

97% бюджету закупівель спрямовано через тендери на Prozorro.

"Це найвищий показник не лише з початку створення підприємства, але й загалом за всю історію українського державного лісового господарства", – повідомляють у пресслужбі.

До реформи деякі державні лісгоспи закуповували паливо дорожче, ніж воно коштувало у роздріб на сусідній АЗС. ДП "Ліси України" закупівлі пального централізувало та демонополізувало – є декілька постачальників, обраних через тендер.

"На кожному літрі палива підприємство економить до 12 грн. Загалом сума зекономлених на закупівлях коштів з початку року сягнула 700 млн грн", – зазначає пресслужба.

На підприємстві додають, що у процесі підготовки торгів Департамент закупівель ДП "Ліси України" обговорює з бізнесом, дистриб'юторами, виробниками, ключові вимоги до предмету закупівель, терміни поставки тощо.

20% деревини заготовляють власні бригади підприємства. Фото: ДП "Ліси України"

У результаті умови тендерів підприємства адаптовані до реалій ринку, що дозволяє залучити на торги максимальне широке коло учасників. Можливості надання преференцій або створення "бар’єрів" мінімізовані. Наприклад, термін оплати за контрактами ДП "Ліси України" становить 10 календарних днів, незалежно від назви постачальника.

Раніше "Ліси України" повідомляли, що підприємство готується до зростання попиту на дрова внаслідок масованих атак на енергетичну інфраструктуру України. Воно наростило щоденний обсяг заготівлі дров до 10 тис. м³. На складах лісництв постійно підтримується значний резерв – близько 150 тис. м³ паливної деревини.