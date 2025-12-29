Запланована подія 2

Новым бизнес-омбудсманом в Украине станет экспосолка Германии Анка Фельдгузен: что о ней известно (ФОТО)

АНКА Фельдгузен
АНКА Фельдгузен / Киевский городской совет

Кабмин намерен утвердить немецкую дипломатку новым бизнес-омбудсманом в Украине. Проект распоряжения "Об утверждении решения наблюдательного совета Совета бизнес-омбудсмена по избранию Анки Фельдгузен на должность бизнес-омбудсмена" уже обнародован на официальном сайте Минэкономики.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ведомства.

Проект решения об избрании Фельдгузен был принят наблюдательным советом учреждения еще 25 ноября 2025 года, и продолжается финальный этап документального оформления.

Почему это важно для предпринимателей?

Совет бизнес-омбудсмена — это ключевой институт, помогающий владельцам компаний во внесудебном порядке защищать законные права и интересы во взаимодействии с органами государственной власти.

"Непрерывность его работы – критически важная для доверия бизнеса к государственным институтам, снижение административных барьеров и повышение качества государственного сервиса для предпринимателей", - отметили в Минэкономики.

Что известно об Анке Фельдгузене?

Анка Фельдгузен
Анка Фельдгузен / Википедия

Анка Фельдгузен – немецкий дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Украине (2019-2023).

Анка Фельдгузен, Владимир Зеленский
Анка Фельдгузен, Владимир Зеленский / Википедия

Родилась 25 апреля 1966 года в городе Эльмсгорн в Германии. Окончила Кильский университет им. Кристиана Альбрехтса, факультет политологии, славистики и англистики. В 1998 году получила диплом магистра международных отношений. Свободно владеет украинским языком.

За весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и популяризацию Украинского государства в мире   награждена Орденами "За заслуги" ІІ и ІІІ степени.

Напомним, в апреле Совет бизнес-омбудсмена, обнародовал итоги исследования "Украина в войне: трансформация бизнес-среды и перспективы инвестирования".

Автор:
Татьяна Ковальчук