Новим бізнес-омбудсманом в Україні стане експосолка Німеччини Анка Фельдгузен: що про неї відомо (ФОТО)

Кабмін збирається затвердити німецьку дипломатку новим бізнес-омбудсманом в Україні. Проєкт розпорядження "Про затвердження рішення наглядової ради Ради бізнес-омбудсмена щодо обрання Анки Фельдгузен на посаду бізнес-омбудсмена" вже оприлюднено на офіційному сайті Мінекономіки.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба відомства.

Проєкт рішення про обрання пані Фельдгузен було ухвалене наглядовою радою установи ще 25 листопада 2025 року, і наразі триває фінальний етап документального оформлення.

Чому це важливо для підприємців?

Рада бізнес-омбудсмена — це ключова інституція, яка допомагає власникам компаній у позасудовому порядку захищати законні права та інтереси у взаємодії з органами державної влади.

"Безперервність її роботи – критично важлива для довіри бізнесу до державних інституцій, зниження адміністративних бар’єрів і підвищення якості державного сервісу для підприємців", — зазначили в Мінекономіки.

Що відомо про Анку Фельдгузен?

Анка Фельдгузен / Вікіпедія

Анка Фельдгузен — німецький дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні (2019—2023).

Анка Фельдгузен, Володимир Зеленський / Вікіпедія

Народилася 25 квітня 1966 року у місті Ельмсгорн у Німеччині. Закінчила Кільський університет ім. Крістіана Альбрехтса, факультет політології, славістики і англістики. 1998 року отримала диплом магістра міжнародних відносин. Вільно володіє українською мовою.

За вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України та популяризацію Української держави у світі нагороджена Орденами "За заслуги" ІІ та ІІІ ступеня.

Нагадаємо, у квітні Рада бізнес-омбудсмена, оприлюднила підсумками дослідження "Україна у війні: трансформація бізнес-середовища та перспективи інвестування".