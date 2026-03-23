AI Лидеры
Четыре года
большой войны
Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери

2025 року
Лідери
бізнес-репутації
Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху
з Ощадом
Лучшие
работодатели 2025
Свое 

дело
Инвестиции 

в образование
Обучение 

для жизни
ТОП 50 

СЕО
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart 

Money

ОАЭ возобновили работу ключевого газоперерабатывающего завода после атаки, но экспорт СПГ ограничен

ОАЭ возобновили работу ключевого газоперерабатывающего завода
ОАЭ возобновили работу ключевого газоперерабатывающего завода / Depositphotos

Объединенные Арабские Эмираты возобновили работу крупнейшего газоперерабатывающего завода после его остановки в результате атаки на энергетическую инфраструктуру. Речь идет о предприятии Habshan, эксплуатирующем Adnoc Gas Plc.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

В то же время ситуация с экспортом газа остается сложной из-за перебоев судоходства в Ормузском проливе.

Единственный в стране завод по производству сжиженного природного газа на острове Дас в Персидском заливе работает на минимальном уровне. Мощности объекта составляют около 6 млн. тонн в год, однако из-за ограничения экспорта он не останавливается полностью, чтобы сохранить возможность быстрого возобновления работы после открытия пролива.

В компании отметили, что были вынуждены временно скорректировать операционную деятельность в сегменте СПГ и работают с клиентами в индивидуальном режиме для выполнения контрактных обязательств.

Несмотря на проблемы с экспортом, внутреннее газоснабжение в стране остается стабильным. Это стало возможным благодаря возобновлению работы завода Habshan, а также поставкам газа из Катар через трубопровод Dolphin.

Энергетическая инфраструктура региона испытывает значительное давление на фоне эскалации конфликта с Ираном. Перебои в работе Ормузский пролив, по которому проходит значительная часть мировых поставок энергоносителей, уже привели к сокращению экспорта и росту напряженности на глобальных энергетических рынках.

Напомним, нефтяной гигант ОАЭ Adnoc 11 марта остановил нефтеперерабатывающий завод Ruwais в городе Аль-Рувайс из-за пожара, который нанес удар иранского дрона.

Татьяна Гойденко