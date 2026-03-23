Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

ОАЕ відновили роботу ключового газопереробного заводу після атаки, але експорт СПГ обмежений

Об'єднані Арабські Емірати відновили роботу найбільшого газопереробного заводу після його зупинки внаслідок атаки на енергетичну інфраструктуру. Йдеться про підприємство Habshan, яке експлуатує Adnoc Gas Plc.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Водночас ситуація з експортом газу залишається складною через перебої судноплавства в Ормузькій протоці.

Єдиний у країні завод із виробництва зрідженого природного газу на острові Дас у Перській затоці працює на мінімальному рівні. Потужності об’єкта становлять близько 6 млн тонн на рік, однак через обмеження експорту він не зупиняється повністю, щоб зберегти можливість швидкого відновлення роботи після відкриття протоки.

У компанії зазначили, що були змушені тимчасово скоригувати операційну діяльність у сегменті СПГ та наразі працюють із клієнтами в індивідуальному режимі для виконання контрактних зобов’язань.

Попри проблеми з експортом, внутрішнє газопостачання в країні залишається стабільним. Це стало можливим завдяки відновленню роботи заводу Habshan, а також постачанню газу з Катар через трубопровід Dolphin.

Енергетична інфраструктура регіону зазнає значного тиску на тлі ескалації конфлікту з Іран. Перебої в роботі Ормузька протока, через яку проходить значна частина світових поставок енергоносіїв, уже призвели до скорочення експорту та зростання напруженості на глобальних енергетичних ринках.

Нагадаємо, нафтовий гігант ОАЕ Adnoc 11 березнея зупинив нафтопереробний завод Ruwais у місті Аль-Рувайс через пожежу, яку спричинив удар іранського дрона.

Автор:
Тетяна Гойденко