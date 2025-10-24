- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Объем грузоперевозок по Дунаю вырос на 43%, а чистый убыток уменьшился почти вдвое
ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) по состоянию на сентябрь продемонстрировало улучшение финансовых и производственных результатов. С начала года среднемесячный объем грузоперевозок по Дунаю вырос на 43%, а чистый убыток сократился в 1,8 раза.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.
УДП существенно повысило эффективность работы речного грузового флота. По сравнению с первым кварталом, в третьем были достигнуты следующие результаты:
- среднее количество караванов возросло в 3,8 раза; ️
- среднемесячный объем перевозок по речному флоту увеличился на 43%; ️
- объемы обратной загрузки судов увеличились вдвое.
Кроме того, пароходство ведет переговоры о расширении географии деятельности морского флота в четвертом квартале, договариваясь о новых маршрутах и условиях перевозок.
Финансовая оптимизация и управление
Благодаря мерам по оптимизации затрат удалось добиться существенной финансовой стабилизации:
- операционный ущерб сократился в 1,5 раза, а чистый убыток уменьшился в 1,8 раза;
- удельный вес постоянных затрат в себестоимости снизился на 8%, а административные расходы сократились почти вдвое;
- среднемесячные поступления денежных средств выросли на 46%, в то время как постоянные операционные платежи сократились на 10%.
Корпоративное обновление
Ключевым шагом в системном обновлении УДП стало создание первой в истории компании наблюдательного совета. Также при поддержке программы развития ООН и правительства Японии начат анализ системы предотвращения коррупции, что является важным шагом к повышению добродетели и прозрачности.
Министерство развития продолжает работу по привлечению льготного финансирования, которое станет следующим этапом модернизации флота Дунайского пароходства.
Напомним, в рамках состоявшейся 2 сентября первой встречи наблюдательного совета ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" были представлены члены совета и руководство компании.