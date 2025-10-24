Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

Объем грузоперевозок по Дунаю вырос на 43%, а чистый убыток уменьшился почти вдвое

корабль Вилково
Фото: УДП

ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) по состоянию на сентябрь продемонстрировало улучшение финансовых и производственных результатов. С начала года среднемесячный объем грузоперевозок по Дунаю вырос на 43%, а чистый убыток сократился в 1,8 раза.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

УДП существенно повысило эффективность работы речного грузового флота. По сравнению с первым кварталом, в третьем были достигнуты следующие результаты:

  • среднее количество караванов возросло в 3,8 раза; ️
  • среднемесячный объем перевозок по речному флоту увеличился на 43%; ️
  • объемы обратной загрузки судов увеличились вдвое.

Кроме того, пароходство ведет переговоры о расширении географии деятельности морского флота в четвертом квартале, договариваясь о новых маршрутах и условиях перевозок.

Финансовая оптимизация и управление

Благодаря мерам по оптимизации затрат удалось добиться существенной финансовой стабилизации:

  • операционный ущерб сократился в 1,5 раза, а чистый убыток уменьшился в 1,8 раза;
  • удельный вес постоянных затрат в себестоимости снизился на 8%, а административные расходы сократились почти вдвое;
  • среднемесячные поступления денежных средств выросли на 46%, в то время как постоянные операционные платежи сократились на 10%.

Корпоративное обновление

Ключевым шагом в системном обновлении УДП стало создание первой в истории компании наблюдательного совета. Также при поддержке программы развития ООН и правительства Японии начат анализ системы предотвращения коррупции, что является важным шагом к повышению добродетели и прозрачности.

Министерство развития продолжает работу по привлечению льготного финансирования, которое станет следующим этапом модернизации флота Дунайского пароходства.

Напомним, в рамках состоявшейся 2 сентября первой встречи наблюдательного совета ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" были представлены члены совета и руководство компании.

Автор:
Татьяна Ковальчук