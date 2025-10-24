Обсяг вантажоперевезень Дунаєм зріс на 43%, а чистий збиток зменшився майже вдвічі

ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" (УДП) станом на вересень продемонструвало покращення фінансових та виробничих результатів. З початку року середньомісячний обсяг вантажоперевезень Дунаєм зріс на 43%, а чистий збиток скоротився у 1,8 раза.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

УДП значно підвищило ефективність роботи річкового вантажного флоту. Порівняно з першим кварталом, у третьому було досягнуто таких результатів:

середня кількість караванів зросла у 3,8 раза; ️

середньомісячний обсяг перевезень річковим флотом збільшився на 43%; ️

обсяги зворотного завантаження суден збільшилися удвічі.

Крім того, пароплавство веде переговори щодо розширення географії діяльності морського флоту у четвертому кварталі, домовляючись про нові маршрути та умови перевезень.

Фінансова оптимізація та управління

Завдяки заходам з оптимізації витрат вдалося досягти суттєвої фінансової стабілізації:

операційні збитки скоротилися у 1,5 раза, а чистий збиток зменшився у 1,8 раза;

питома вага постійних витрат у собівартості знизилася на 8%, а адміністративні витрати скоротилися майже вдвічі;

середньомісячні надходження грошових коштів зросли на 46%, тоді як постійні операційні платежі скоротилися на 10%.

Корпоративне оновлення

Ключовим кроком у системному оновленні УДП стало створення першої в історії компанії наглядової ради. Також, за підтримки програми розвитку ООН та уряду Японії, розпочато аналіз системи запобігання корупції, що є важливим кроком до підвищення доброчесності та прозорості.

Міністерство розвитку продовжує роботу із залучення пільгового фінансування, яке стане наступним етапом модернізації флоту Дунайського пароплавства.

Нагадаємо, у рамках першої зустрічі наглядової ради ПрАТ “Українське Дунайське пароплавство”, яка відбулася 2 вересня, були представлені члени ради та керівництво компанії.

