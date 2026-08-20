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Обстрелы забирают почти 1% роста ВВП: НБУ оценил цену атак для экономики

Обстрелы забирают почти 1% роста ВВП
Обстрелы забирают почти 1% роста ВВП

Российские атаки на логистику, энергетику и предприятия снижают темпы роста украинской экономики примерно на 0,9 процентных пункта. Бизнес тратит больше на перевозку, автономное питание, безопасность, страхование и восстановление, а часть этих расходов постепенно переходит в цены для потребителей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на июльский Инфляционный отчет Национального банка Украины.

Одним из самых больших рисков НБУ называет новую фазу проблем с морским экспортом, которая началась в июле 2026 года. По оценке регулятора из-за ограничения логистики Украина недополучит более $2 млрд экспортной выручки во втором полугодии этого года.

В то же время, НБУ ожидает, что часть отложенного экспорта удастся осуществить в первой половине 2027 года. Ситуация сейчас менее критична, чем в 2022 году, поскольку за время войны Украина развила альтернативные маршруты через Дунай и западную границу.

До полномасштабного вторжения через порты Большой Одессы проходило около двух третей украинского экспорта. После их блокировки грузы начали перенаправлять через дунайские порты и железнодорожные переходы. К концу 2024 года объемы экспорта через Черное море вернулись к довоенному уровню.

НБУ также выделяет несколько других направлений, где экономика была вынуждена перестраиваться из-за российских атак:

  • после топливного кризиса 2022 года Украина переориентировала импорт горючего на страны ЕС и расширила логистику через западную границу;
  • после атак на газодобычу увеличила импорт газа и ускорила ремонт поврежденных объектов;
  • удары по энергетике ускорили развитие распределенной генерации, защиту энергообъектов и импорт электроэнергии из ЕС;
  • бизнес начал децентрализовать склады и строить альтернативные маршруты поставок.

В то же время, такая адаптация стоит дорого. В частности, увеличение импорта газа усиливает нагрузку на валютный рынок и бюджет, а автономное энергообеспечение увеличивает расходы предприятий.

В 2026 году, по оценке НБУ, российские атаки все чаще направлены на всю цепь поставок — от производства и складов до транспорта. Это увеличивает утраты активов и товарных запасов, увеличивает издержки бизнеса и сдерживает новейшие инвестиции.

Часть дополнительных расходов компании постепенно закладывается в стоимость товаров и услуг, что создает дополнительное инфляционное давление.

Напомним, в июльском прогнозе НБУ снизил прогноз роста экономики Украины в 2026 году и ожидает инфляцию на уровне около 10%. Среди основных рисков регулятор называл ужесточение российских атак на инфраструктуру и логистику.

Автор:
Татьяна Гойденко

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