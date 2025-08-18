Около 40% стоимости закупок на Prozorro за средства Ukraine Facility пришлось на модернизацию больниц: детали

Значительная сумма средств программы Ukraine Facility, выделенных на государственные закупки через систему Prozorro, была направлена на модернизацию больниц. Речь идет о 2,5 млрд грн, что составляет 37% общей суммы заключенных контрактов. Лидерами по стоимости договоров стали Киевская, Ровенская и Харьковская области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз Dozorro.

Проект Dozorro TI Ukraine проанализировал затраты с начала года. Из 14,3 млрд грн, выделенных партнерами, уже заключены контракты на 6,8 млрд грн. Наибольшие суммы были выделены на медицинские и образовательные проекты.

Реконструкция больниц на 2,5 млрд грн

Приоритетом в 2025 году стало восстановление медицинской инфраструктуры. Среди крупнейших проектов:

реконструкция Центра детской кардиологии и кардиохирургии в Киеве - 695 млн грн. Работы включают восстановление корпуса №1 и строительство нового многопрофильного корпуса;

модернизация Центра эндокринной хирургии - 600 млн грн. Часть дополнительных строительных контрактов для этого заведения также финансируется Ukraine Facility.

Строительство укрытий для школ

На строительство укрытий для школ и детсадов было направлено 2 млрд грн (около 30% общей суммы). Крупнейшие контракты заключили в Харьковской области:

Слобожанский лицей – укрытие на 500 человек за 158 млн грн;

Шаровский лицей – укрытие за 125,2 млн грн.

Также средства Ukraine Facility использовали для других образовательных нужд, в частности, для ремонта пищеблоков, закупки школьных автобусов и мультимедийного оборудования.

Регионы-лидеры

Самые большие закупки за средства Ukraine Facility осуществлялись в Киевской и Ровенской областях. Крупнейшими заказчиками научно-практические центры и областные администрации. Топ-5 областей по суммам заключенных договоров:

Киевская - 2,2 млрд грн;

Ровенская - 979 млн грн;

Харьковская - 516 млн грн;

Днепропетровская - 503 млн грн;

Сумская - 292 млн грн

Возможные завышения цен

Аналитики Dozorro обнаружили потенциальные переплаты в некоторых проектах. Так, возможные завышения на строительстве укрытий в лицеях Днепропетровщины и Одесщины составляют более 9 млн грн в каждом случае. В контракте Киевского центра детской кардиологии обнаружено завышение более 10 млн грн, в том числе гидроизоляционные материалы и плитку.

О Ukraine Facility

Это программа макрофинансовой помощи от ЕС на сумму €50 млрд к 2027 году. Средства предоставляются на стабильность, реформы и восстановление Украины. Важно, что финансирование зависит от выполнения определенных обязательств. За их невыполнение следующий транш может быть уменьшен на €1,5 млрд .

Напомним, в начале августа Совет ЕС принял решение о выделении Украине более 3 млрд евро. Средства будут предоставлены в рамках финансовой поддержки по программе Ukraine Facility .