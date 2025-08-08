Совет ЕС одобрил выделение Украине более €3 млрд в рамках Ukraine Facility: это почти на €1,5 млрд меньше, чем планировалось

Совет ЕС принял решение о выделении Украине более 3 млрд евро. Средства будут предоставлены в рамках финансовой поддержки по программе Ukraine Facility.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

"Сегодня Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Это мощный сигнал доверия к нашему курсу реформ и способности обеспечивать стабильность в самые тяжелые времена. Благодарны датскому председательству за четкую поддержку. Каждое такое решение приближает нас к сильной Украине в единой Европе", - подчеркнул он.

Обновлено в 19:08. В то же время Министерство финансов пишет, что речь идет о 3,2 млрд евро.

"Благодаря финансовой поддержке ЕС Украина может обеспечить приоритетные социальные и гуманитарные расходы, поддерживать макростабильность и бюджетную ликвидность", – подчеркнул глава Минфина Сергей Марченко.

В общей сложности в госбюджет уже поступило 19,6 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Только в этом году предусмотрено около 12,5 млрд евро финподдержки для Украины, из которых 3,5 млрд евро уже привлечено, добавили в министерстве.

О программе Ukraine Facility

Ukraine Facility – программа многолетней финансовой помощи Украине от ЕС. Она предусматривает предоставление 50 миллиардов евро в течение 2024-2027 годов. Из этой суммы 39 миллиардов евро направятся в госбюджет для усиления макрофинансовой стабильности. Остальные – специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах, покрытия процентов по кредитам и т.д.

Правительство Украины в свою очередь приняло план выполнения условий для получения этой помощи. Речь идет о европейских подходах к реформе государственного управления, борьбе с коррупцией, экономическим и секторальным реформам в различных отраслях: от энергетики до аграрной сферы. Кроме того, в документе прописаны "сквозные направления", например "зеленый" переход, цифровизация и евроинтеграция.

В 2024 году в рамках инициативы Ukraine Facility государственный бюджет получил более 16 млрд. евро. Это самый большой объем западной поддержки, который составил 40% внешнего финансирования страны за 2024 год.

В целом на 2024-2027 годы Украина Facility предусматривает 9,3 миллиарда евро на инвестиционные проекты:

7,8 млрд евро в виде гарантий;

1,5 млрд евро в форме грантов.

Ранее отмечалось, что Украина получит меньшую сумму, чем ожидалось в рамках четвертого транша помощи по программе Ukraine Facility. Это связано с тем, что страна не выполнила три из 16 реформ, обязательных для получения полного объема средств.

Представитель Еврокомиссии предупреждал, что если все показатели будут выполнены, Украина получит 4,5 млрд евро. Соответственно, Украина недополучила 1,5 млрд евро.