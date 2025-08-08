Рада ЄС схвалила виділення Україні понад €3 млрд в межах Ukraine Facility: це майже на €1,5 млрд менше, ніж планувалося

Рада ЄС ухвалила рішення про виділення Україні понад 3 млрд євро. Кошти будуть надані в рамках фінансової підтримки за програмою Ukraine Facility.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

"Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility. Це потужний сигнал довіри до нашого курсу реформ і здатності забезпечувати стабільність у найважчі часи. Вдячні данському головуванню за чітку підтримку. Кожне таке рішення наближає нас до сильної України в єдиній Європі", - наголосила вона.

Оновлено о 19:08. Водночас Міністерство фінансів пише, що йдеться про 3,2 млрд євро.

"Завдяки фінансовій підтримці ЄС Україна може забезпечити пріоритетні соціальні та гуманітарні видатки, підтримувати макростабільність і бюджетну ліквідність", – наголосив глава Мінфіну Сергій Марченко.

Загалом до держбюджету вже надійшло 19,6 млрд євро у межах Ukraine Facility. Тільки цьогоріч передбачено близько 12,5 млрд євро фінпідтримки для України, з яких 3,5 млрд євро вже залучено, додали в міністерстві.

Про програму Ukraine Facility

Ukraine Facility — програма багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС. Вона передбачає надання 50 мільярдів євро впродовж 2024-2027 років. Із цієї суми 39 мільярдів євро спрямують у держбюджет для посилення макрофінансової стабільності. Решта — спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, покриття відсотків за кредитами тощо.

Уряд України своєю чергою ухвалив план виконання умов для отримання цієї допомоги. Йдеться про європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних і секторальних реформ у різних галузях: від енергетики до аграрної сфери. Крім того, у документі прописані "наскрізні напрями", як-от "зелений" перехід, цифровізація та євроінтеграція.

У 2024 році в межах ініціативи Ukraine Facility державний бюджет отримав понад 16 млрд євро. Це найбільший обсяг західної підтримки, який склав 40% зовнішнього фінансування країни за 2024 рік.

Загалом на 2024-2027 роки Ukraine Facility передбачає 9,3 мільярда євро на інвестиційні проєкти:

7,8 мільярда євро у вигляді гарантій;

1,5 мільярда євро у формі грантів.

Раніше зазначалось, що Україна отримає меншу суму, ніж очікувалося, в рамках четвертого траншу допомоги за програмою Ukraine Facility. Це пов'язано з тим, що країна не виконала 3 із 16 реформ, обов'язкових для отримання повного обсягу коштів.

Речник Єврокомісії попереджав, що якщо всі показники будуть виконані, Україна отримає 4,5 млрд євро. Відповідно Україна недоотримала 1,5 млрд євро.