Новини
Дата публікації
Майже 40% вартості закупівель на Prozorro за кошти Ukraine Facility припала на модернізацію лікарень: деталі

Значну суму коштів програми Ukraine Facility, виділених на державні закупівлі через систему Prozorro, спрямували на модернізацію лікарень. Йдеться про 2,5 млрд грн, що становить 37% від загальної суми укладених контрактів. Лідерами за вартістю договорів стали Київська, Рівненська та Харківська області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на прес-реліз Dozorro.

Проєкт DozorroTI Ukraine проаналізував витрати з початку року. Із 14,3 млрд грн, виділених партнерами, уже укладено контрактів на 6,8 млрд грн. Найбільші суми виділили на медичні та освітні проєкти.

Реконструкція лікарень на 2,5 млрд грн

Пріоритетом у 2025 році стало відновлення медичної інфраструктури. Серед найбільших проєктів:

  • реконструкція Центру дитячої кардіології та кардіохірургії в Києві — 695 млн грн. Роботи включають відновлення корпусу №1 та будівництво нового багатопрофільного корпусу; 
  • модернізація Центру ендокринної хірургії — 600 млн грн. Частину додаткових будівельних контрактів для цього закладу також фінансує Ukraine Facility.

Будівництво укриттів для шкіл

На будівництво укриттів для шкіл і дитсадків спрямували 2 млрд грн (близько 30% загальної суми). Найбільші контракти уклали на Харківщині:

  • Слобожанський ліцей — укриття на 500 осіб за 158 млн грн; 
  • Шарівський ліцей — укриття за 125,2 млн грн.

Також кошти Ukraine Facility використовували для інших освітніх потреб, зокрема для ремонту харчоблоків, закупівлі шкільних автобусів та мультимедійного обладнання.

Регіони-лідери

Найбільші закупівлі за кошти Ukraine Facility здійснювались у Київській та Рівненській областях. Найбільшими замовниками є науково-практичні центри та обласні адміністрації. Топ-5 областей за сумами укладених угод:

  • Київська — 2,2 млрд грн; 
  • Рівненська — 979 млн грн; 
  • Харківська — 516 млн грн; 
  • Дніпропетровська — 503 млн грн; 
  • Сумська — 292 млн грн
Можливі завищення цін

Аналітики Dozorro виявили потенційні переплати в деяких проєктах. Так, можливі завищення на будівництві укриттів у ліцеях на Дніпропетровщині та Одещині становлять понад 9 млн грн у кожному випадку. У контракті Київського центру дитячої кардіології виявлено завищення на понад 10 млн грн, зокрема на гідроізоляційні матеріали та плитку.

Про Ukraine Facility

Це програма макрофінансової допомоги від ЄС на суму €50 млрд до 2027 року. Кошти надаються на стабільність, реформи та відновлення України. Важливо, що фінансування залежить від виконання певних зобов'язань. За їх невиконання наступний транш може бути зменшений на €1,5 млрд.

Нагадаємо, на початку серпня Рада ЄС ухвалила рішення про виділення Україні понад 3 млрд євро. Кошти будуть надані в рамках фінансової підтримки за програмою Ukraine Facility.

Автор:
Тетяна Ковальчук