- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Ощадбанк предупредил об остановке работы карт: когда пройдут технические работы
Государственный Ощадбанк запланировал проведение масштабных регламентных работ в ночь с 11 на 12 апреля 2026 года.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении финучреждения.
Техническая пауза будет продолжаться с 00:00 до 06:00 часов. В настоящее время большинство цифровых сервисов и операций с платежными инструментами будут временно ограничены.
"Эти работы необходимы для обновления системы, что поможет нам повысить ее стабильность и надежность, а также ввести новые возможности для вашего удобства", - сообщают в пресс-службе банка.
Какие сервисы будут недоступны для клиентов
В течение этого времени могут возникать временные задержки или отказы в некоторых операциях, в частности:
- операции с карточками Ощадбанка,
- операции в банкоматах Ощадбанка,
- операции в POS-терминалах Ощадбанка,
- операции в приложениях Мобильный Ощад и ОщадPAY,
- оплаты в Интернете
Банк уверяет, что к 06:00 утра 12 апреля все сервисы вернутся в нормальный режим функционирования, и призывает клиентов заранее позаботиться о необходимых финансовых операциях или запастись наличными на этот период.
