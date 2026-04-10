Ощадбанк предупредил об остановке работы карт: когда пройдут технические работы

Государственный Ощадбанк запланировал проведение масштабных регламентных работ в ночь с 11 на 12 апреля 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении финучреждения.

Техническая пауза будет продолжаться с 00:00 до 06:00 часов. В настоящее время большинство цифровых сервисов и операций с платежными инструментами будут временно ограничены.

"Эти работы необходимы для обновления системы, что поможет нам повысить ее стабильность и надежность, а также ввести новые возможности для вашего удобства", - сообщают в пресс-службе банка.

Какие сервисы будут недоступны для клиентов

В течение этого времени могут возникать временные задержки или отказы в некоторых операциях, в частности:

операции с карточками Ощадбанка,

операции в банкоматах Ощадбанка,

операции в POS-терминалах Ощадбанка,

операции в приложениях Мобильный Ощад и ОщадPAY,

оплаты в Интернете

Банк уверяет, что к 06:00 утра 12 апреля все сервисы вернутся в нормальный режим функционирования, и призывает клиентов заранее позаботиться о необходимых финансовых операциях или запастись наличными на этот период.

