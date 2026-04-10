Ощадбанк попередив про зупинку роботи карток: коли пройдуть технічні роботи

Державний Ощадбанк запланував проведення масштабних регламентних робіт в ніч з 11 на 12 квітня 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні фінустанови.

Технічна пауза триватиме з 00:00 до 06:00 годин. В цей час більшість цифрових сервісів та операцій із платіжними інструментами будуть тимчасово обмежені.

"Ці роботи необхідні для оновлення системи, що допоможе нам підвищити її стабільність і надійність, а також запровадити нові можливості для вашої зручності", - повідомляють у пресслужбі банку.

Які сервіси будуть недоступні для клієнтів

Протягом цього часу можуть виникати тимчасові затримки або відмови в деяких операціях, зокрема:

операції з картками Ощадбанку,

операції в банкоматах Ощадбанку,

операції в POS-терміналах Ощадбанку,

операції в додатках Мобільний Ощад та ОщадPAY,

оплати в Інтернеті.

Банк запевняє, що до 06:00 ранку 12 квітня всі сервіси повернуться до нормального режиму функціонування, та закликає клієнтів заздалегідь подбати про необхідні фінансові операції або запастися готівкою на цей період.

Нагадаємо, Ощадбанк у партнерстві з мережею АЗК UPG запустив програму пільгового фінансування для бізнесу на придбання пального. Ініціатива спрямована на підтримку підприємців у період сезонних робіт та забезпечення стабільної операційної діяльності без додаткового навантаження на обігові кошти.