Ощадбанк попередив про зупинку роботи карток: коли пройдуть технічні роботи
Державний Ощадбанк запланував проведення масштабних регламентних робіт в ніч з 11 на 12 квітня 2026 року.
Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні фінустанови.
Технічна пауза триватиме з 00:00 до 06:00 годин. В цей час більшість цифрових сервісів та операцій із платіжними інструментами будуть тимчасово обмежені.
"Ці роботи необхідні для оновлення системи, що допоможе нам підвищити її стабільність і надійність, а також запровадити нові можливості для вашої зручності", - повідомляють у пресслужбі банку.
Які сервіси будуть недоступні для клієнтів
Протягом цього часу можуть виникати тимчасові затримки або відмови в деяких операціях, зокрема:
- операції з картками Ощадбанку,
- операції в банкоматах Ощадбанку,
- операції в POS-терміналах Ощадбанку,
- операції в додатках Мобільний Ощад та ОщадPAY,
- оплати в Інтернеті.
Банк запевняє, що до 06:00 ранку 12 квітня всі сервіси повернуться до нормального режиму функціонування, та закликає клієнтів заздалегідь подбати про необхідні фінансові операції або запастися готівкою на цей період.
Нагадаємо, Ощадбанк у партнерстві з мережею АЗК UPG запустив програму пільгового фінансування для бізнесу на придбання пального. Ініціатива спрямована на підтримку підприємців у період сезонних робіт та забезпечення стабільної операційної діяльності без додаткового навантаження на обігові кошти.