От "белого шума" до smart-РЕБ: доход Kvertus в 2025 году сократился на 30% из-за технологического перехода

Украинская MilTech-компания Kvertus начиналась с простой идеи — создать эффективное украинское решение для борьбы с дронами. После успешного испытания антидронового ружья в 2016 году компания постепенно расширялась, а уже в следующем, 2017 году, имела готовый продукт с дальностью 1,5–2 км. Первый год полномасштабной войны увеличил объем производства и поставок почти в 100 раз, а команда быстро адаптировалась к нуждам фронта.

В 2025 году Kvertus осуществила технологическое смещение: компания отказалась от РЭБ, работающей по принципу "белого шума", и перешла на smart-РЭБ. Такая трансформация нуждалась в существенных инвестициях и напрямую повлияла на финансовые результаты — прибыль компании в 2025 году сократилась примерно на 30% по сравнению с 2024-м. По оценкам Delo.ua, доход Kvertus за прошлый год составил около 1,54 млрд грн.

О ключевых достижениях, вызовах трансформации и дальнейших планах в интервью Delo.ua рассказал CEO Kvertus Ярослав Филимонов.

CEO Kvertus Ярослав Филимонов. Фото: Facebook-страница Kvertus

Как война изменила стратегию Kvertus и ускорила переход на smart-РЕБ

Как на ваше стратегическое планирование повлияла полномасштабная война?

— В конце 2021 года мы сделали пятилетнюю стратегию и фактически реализовали ее за 2022-й. Затем сформировали новую — к 2028 году, и двигаемся в ее пределах с опережением. Но краткосрочное планирование стало гораздо сложнее. В 2025 году стало очевидно: планировать даже год вперед трудно из-за динамики фронта и технологий. Поэтому сейчас мы работаем с поквартальной планировкой и постоянными корректировками.

До 2025 года мы работали преимущественно с классической технологией "белого шума" - меняли частоты, мощность, антенны, но ядро оставалось прежним. Это старая и ограниченная технология, эффективность которой стремительно падает.

Прошлый год стал для нас переходным – от аналогового РЭБ до smart-РЭБ. Мы объединили радиоэлектронную разведку (РЭР), РЭБ, удаленное управление и серверную архитектуру в единую экосистему. Один оператор теперь может управлять защитой нескольких объектов критической инфраструктуры с ноутбука или планшета. Это позволило сократить количество операторов, унифицировать систему и сделать ее более эффективной.

Тестирование комплексов "Азимут" и "Мираж". Фото: Kvertus

Еще с 2023 года мы начали активно инвестировать в новые технологии, хотя тогда нас не все понимали – рынку нужно было "здесь и сейчас". Мы прошли трансформацию от производителя точечных решений к полноценной экосистеме. Современные решения Kvertus базируются на софте, SDR-платах, гибких кристаллах.

Цена на ваши средства в 2025 году осталась стабильной. Вы также отмечали, что в 2026 году ожидается большой спрос на системы радиоэлектронной поддержки. Как это отразится на фронте и производстве?

— Спрос на такие системы не сравним с дронами или боеприпасами, но их значение для эффективности РЭБ огромно. Система радиоэлектронной поддержки, например наш "Азимут", работает как снайперский прицел: она позволяет точно определять врага и работать исключительно против его дронов, не затрагивая свои.

Это критично: около 60% потерь дронов на фронте связаны с тем, что РЭБ без поддержки работает "вслепую". Наша экосистема дает оператору полный контроль: от маршрута дрона на карте до видеоперехвата и анализа вражеских дронов.

Фото: Kvertus

Особенно важно противодействовать "шахедам" в mesh-сетях: когда дроны соединяются между собой, оператор может управлять до 15 дронов одновременно. Наша система умеет их выявлять и нейтрализовать, что станет ключевым фактором защиты критической инфраструктуры в 2026 году.

Постоянные цены на продукцию, падение прибыли и планы на экспорт

Вы не повышали цены на продукцию, даже выпустив летом РЕБ-робота Berserk. Как удается избегать больших убытков?

— Мы работаем с госзаказами и большими объемами, поэтому закупка деталей в большом количестве дает более низкую цену. Кроме того, оптимизируем производственные процессы: видим, где нужен человек, где нет, настраиваем мощности и нормы. Постоянная загрузка производства позволяет снизить себестоимость.

Фото: Kvertus

Что касается Berserk, точечный продукт под конкретные потребности, запросов на него не так много. Определенное количество было поставлено силовым структурам, но это не хедлайнер компании. Основным продуктом остается комплекс Atlas.

Компания в 2024 году увеличила доход до 2,2 млрд грн — более чем в 3,5 раза больше, чем в 2023 году. Удалось ли по итогам 2025 года еще увеличить доход?

— Если подытожить 2025 год, наш доход сократился примерно на треть. Все потому, что мы полностью сфокусировались на разработке новых систем и масштабировании.

Планируете ли привлекать инвестиции и выходить на внешние рынки?

— Мы работаем за собственные средства, чтобы сохранить независимость. Что касается экспорта, мы активно изучаем международные возможности. За последние два года посетило более 25 выставок и более 20 конференций и саммитов. Если в 2024 году приходилось только заявлять о себе, то в 2025 уже начались конструктивные переговоры.

Есть два основных пути на экспорт: прямой, который пока работает только на бумаге, и модель Build with Ukraine — совместные производства на территории иностранных партнеров. К примеру, Дания финансирует совместное предприятие: 50% продукции остается в Дании, 50% возвращается в Украину. Мы ведем переговоры с потенциальными партнерами и планируем запустить первые проекты в 2026 году.

Фото: Kvertus

Предыдущие договоренности более джентльменские, чем рамочные, но они показывают готовность к сотрудничеству. К примеру, Quantum Systems и Frontline Украина подписали меморандум о СП в Берлине — это сигнал, что международный рынок готов.

Рынок РЭБ в Украине растет, но не хватает кадров и новаций

Производители дронов отмечают, что некоторые их специалисты получают до 14 тыс. долларов. Какая ситуация с зарплатами у производителей РЭБ?

— Более 2 миллионов дронов изготовлено за год, и у нас таких объемов нет. На рынке труда сейчас интересна ситуация: дронари "накручивают" зарплаты, повторяя путь развития IT-рынка в Украине.

Высокие зарплаты получают главным образом руководители и инженеры, а нам конкурировать с дронариями сложно. Они отбирают самых квалифицированных специалистов. При этом мы масштабировали производство: часть команды пошла к дронарам, а остальные развивают новые направления и навыки внутри компании.

Насколько конкурентен рынок РЭБ и радиоразведки в Украине сейчас?

- В начале 2022 года таких производителей было до десяти. Сегодня — около 300. Это компании разного масштаба: от гаражных проектов до крупных производств. Именно такое массовое появление решений на базе "белого шума" и подтолкнуло нас к переходу в системные, высокотехнологичные решения.

Эффективность "Белого шума" уменьшается из-за мер противодействия РЭБ, к которым прибегают враждебные операторы дронов. Также на это оказывает влияние удешевление компонентов и массовое копирование. Используют самые дешевые модули, антенны, чтобы хоть как-то работало.

Так что эффективность белого шума стремительно падает. Если раньше речь шла о защите на 300–400 метров, то сейчас – 40–50 метров. Фактически он остался только для автомобилей.

Как производители пытаются компенсировать падение эффективности?

- Увеличивают мощность. Но это влечет за собой рост энергопотребления, большие аккумуляторы, длиннее заряжание. В условиях проблем с электроснабжением это замкнутый круг, который не решает корневую проблему. Приблизительно 90% - это все еще "белый шум". И около 10% – так называемый smart РЭБ. Таких решений немного, до пяти. Но даже они разные: каждый имеет свой софт и архитектуру.

Мы же работаем на уровне транспортного канала – нас не интересуют прошивки дронов и их обновление. У нас в единую сеть объединены радиоэлектронная разведка, РЭБ, перехват видео, воздушная разведка, управление с одного рабочего места. Вся информация через сервер попадает в базу данных, работает автоматическое обнаружение и обезвреживание. Подобную концепцию в Украине сейчас никто не предлагает.

Как быстро Kvertus вносит инженерные изменения после обратной связи с фронта?

– Все зависит от сложности запроса. Простые вещи – корпуса, крепеж, эргономика – мы меняем за считанные недели: быстро заказываем новые образцы, тестируем и запускаем в работу.

Но большинство запросов — это не замечание, а идеи, требующие серьезной инженерной работы. Например, в средствах радиоэлектронной разведки "Азимут" функция перехвата видео из дрона появилась после прямого предложения специалиста РЭБ во время тестирований. От идеи до полностью интегрированного решения с софтом и управлением нам понадобился около месяца.

Фото: Kvertus

Сейчас мы работаем над отдельной помехой именно против дронов DJI Mavic — на это есть четкий запрос с фронта. Их связь стала значительно более устойчивой, и стандартный «белый шум» уже неэффективен, поэтому мы разрабатываем специализированное решение.

Цикл изменений в Kvertus может длиться от одной недели до нескольких месяцев – в зависимости от задачи.

Постоянные изменения аппаратной части и улучшение прошивки, например из-за падения эффективности белого шума, влияют на цену?

– Да, особенно в сегменте аналоговых решений. Более мощные модули и аккумуляторы дороже, изменения курса гривны и доллара тоже влияют. Но у нас большой штат и собственная инфраструктура: более 150 сотрудников, 5 тыс. м2, все комплектующие завозим легально, платим налоги. К тому же, с 2025 года мы начали сами производить антенны, отказавшись от Китая.

Несмотря на удорожание компонентов, наши продукты, например "Азимут", сохраняют стабильную цену. Мы стараемся балансировать: повышаем эффективность и расширяем функционал, но повышение цены производим только по обоснованным причинам.

- Следующее поколение "Азимут", названное "Рейнджер", сможет выявлять цели до 18 тыс. метров (текущий "Азимут" - до 115 км), и, конечно, его цена будет выше из-за улучшенных антенно-фидерных систем.

Вы говорили, что у Kvertus работает около 150 сотрудников. Как эта цифра изменилась в последние годы?

— Количество команд постоянно меняется и зависит от рынка и проектов. Вполне возможно, что в 2026 году нас будет около 100 человек, мы почти полностью переходим на смарт-РЭБ. А это уже другие требования — СВЧ и ВЧ-инженеры, специалисты по антеннам, радиочастотным трактам, технологам. Таких кадров на рынке мало, поэтому оценивать компанию только по количеству сотрудников нет смысла.

Фото: Kvertus

Рынок труда сложен: сроки закрытия вакансий выросли втрое — с нескольких недель до 2–3 месяцев. Специалистов очень часто переманивают, иногда предлагают вдвое более высокие зарплаты, но это реальность рынка.

Работаем с теми, кто есть: мотивируем, учим, создаем условия, чтобы люди оставались. Параллельно ищем новых – через университеты, хакатоны, команды.

"Железные купола" для городов Украины: как работает и где ограничена радиоэлектронная борьба

В Украине проблемы с энергетикой и постоянные обстрелы. Если взять условный Киев, можно ли посчитать, сколько РЭБ-систем нужно для защиты города — типа "железного купола" в Израиле?

— Важно понимать: сам по себе РЭБ не является универсальным решением. Эффективная защита работает только в комплексе – с ПВО, мобильными огневыми группами, радиотехнической разведкой и другими средствами. Следует также учитывать, что технологии борьбы с дронами быстро изменяются. То, что закупали в 2023 году, уже через год могло потерять эффективность.

Второй ключевой вопрос – что именно мы защищаем. В Украине более 10 тысяч объектов критической инфраструктуры и физически и финансово невозможно закрыть их все одновременно. Поэтому речь идет о приоритизации — определении, какие объекты и в каких регионах нуждаются в защите в первую очередь.

Это задача каждого города и области. Сейчас мы работаем с несколькими городами — в частности, с Днепром, Николаевом и Львовом — и постепенно расширяем это сотрудничество. Условные "железные купола" над отдельными городами – реальная концепция. Но не над всей Украиной: страна слишком большая, а Израиль в разы меньше территории.

Отдельная проблема — дроны на оптоволокне, которые не удручает РЭБ. Чего ждать в 2026 году?

— На войне всегда побеждает баланс цены и качества. Уж слишком дорогое решение не будет массовым, слишком дешевое — неэффективное. Именно поэтому основной угрозой дроны остаются на радиосвязи.

Оптоволоконные дроны более дорогие, более медленные, менее маневренные и имеют ограниченное применение. Их используют на конкретных направлениях – в частности для обнаружения или прорыва РЭБ-защиты перед атаками радиоуправляемых дронов. Но массовым инструментом они не станут.

Фото: Kvertus

FPV-дроны на радиосвязи уже летают на расстояние до 40 км и преимущественно ограничены емкостью батареи. С появлением более эффективных аккумуляторов эта дистанция может возрасти до 80 км — это уже новый уровень угрозы. РЭБ не работает против дронов на оптоволокне, потому что там нет радиоканала. Против них применяют исключительно физические средства – ружья, сеткометы и т.д.

Многие говорят, что российский РЭБ — один из лучших в мире. Как он сравнивается с украинским?

— Если сравнивать российско-китайский и украинско-китайский РЭБ, технологии примерно схожи. Их преимущество – масштабы и финансирование: они могут быстро масштабировать решения.

Фото: Kvertus

Что касается технологичности, то в новых разработках мы часто превосходим. Советская школа РЭС была сильной, и они остаются мощными на дальних дистанциях. В общем, технологически преимущество по Украине, по количеству — по России.

Может ли в 2026 году появиться геймченджер в области РЭБ?

— Прорыв в виде «супербластера» не ожидаю. Но наша экосистема, автоматизирующая работу и переводящая ручные процессы в системные, дает эффективную защиту на дистанции.

Это значительно упрощает работу военных: вместо того, чтобы бегать с рюкзаком, оператор получает эшелон обороны, защищающий передовые позиции и килл-зону. Станет ли это геймченджером – увидим, но потенциал велик.