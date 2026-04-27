Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,06

EUR

51,55

+0,17

Наличный курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,80

51,60

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Отечественные производители заняли более 95% рынка новых прицепов для легковых автомобилей: кто в лидерах

дорога, авто с прицепом
Рынок прицепов для автомобилей демонстрирует ориентацию на внутренний продукт / Freepik

В январе-марте 2026 года украинский рынок прицепов для легковых автомобилей и малотоннажного коммерческого транспорта показал полную ориентацию на отечественного производителя. За этот период было осуществлено 4832 первые регистрации новой техники, изготовленной в Украине. Для сравнения, импорт новой техники составил всего 35 единиц, а вторичный рынок импорта – 132 единицы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Что покупают украинцы В структуре спроса преобладают универсальные решения для хозяйственных и коммерческих нужд:

  • бортовые прицепы - 78,5%;
  • платформы – 12,5%;
  • прицепы для лодок – 4,4%;
  • другие типы – 4,6%.

Известность бортовых моделей объясняется использованием их в качестве вспомогательного транспорта для малого бизнеса и частных хозяйств.

ТОП-10 производителей

На рынке работает ряд мощных предприятий, большинство из которых сосредоточены в центральных и северных областях.   Лидерами по количеству первых регистраций стали:

  • ПГ (Глухов) - 1287 единиц;
  • "Палич" (Киев) - 980 единиц;
  • АМС Староконстантинов) - 552 единицы;
  • URSA Group (Запорожье) - 308 единиц;
  • "Днепр" (Кременчуг) - 297 единиц;
  • "Прагматек" (Луцк) - 245 единиц;
  • ПАВАМ (Ирпень) - 217 единиц;
  • ТЦС (Тивров) - 169 единиц;
  • Korida-Tech (Власовка) - 162 единицы;
  • "Кияшко" (Павловка) - 134 единицы.

Почему местный продукт побеждает?

Ключевыми факторами успеха является высокая стоимость логистики габаритных прицепов из-за границы и отлаженные цепи поставок комплектующих. В отличие от рынка автомобилей, этот сегмент не имеет протекционистских барьеров: на него не действуют акцизы и экологические нормы "Евро", а ввозная пошлина из стран ЕС равна 0%.

Это подтверждает тезис, что успех бизнеса основан на качестве продукта и эффективности логистики, а не на налоговых ограничениях для конкурентов.

Напомним, в третьем квартале 2025 года на рынке легковых прицепов зафиксирован рост : было зарегистрировано 5644 новых прицепа отечественного производства. Это на 5,7% больше, чем 5339 единиц, зарегистрированных за тот же период 2024 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук