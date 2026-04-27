Отечественные производители заняли более 95% рынка новых прицепов для легковых автомобилей: кто в лидерах

В январе-марте 2026 года украинский рынок прицепов для легковых автомобилей и малотоннажного коммерческого транспорта показал полную ориентацию на отечественного производителя. За этот период было осуществлено 4832 первые регистрации новой техники, изготовленной в Украине. Для сравнения, импорт новой техники составил всего 35 единиц, а вторичный рынок импорта – 132 единицы.

Что покупают украинцы В структуре спроса преобладают универсальные решения для хозяйственных и коммерческих нужд:

бортовые прицепы - 78,5%;

платформы – 12,5%;

прицепы для лодок – 4,4%;

другие типы – 4,6%.

Известность бортовых моделей объясняется использованием их в качестве вспомогательного транспорта для малого бизнеса и частных хозяйств.

ТОП-10 производителей

На рынке работает ряд мощных предприятий, большинство из которых сосредоточены в центральных и северных областях. Лидерами по количеству первых регистраций стали:

ПГ (Глухов) - 1287 единиц;

"Палич" (Киев) - 980 единиц;

АМС Староконстантинов) - 552 единицы;

URSA Group (Запорожье) - 308 единиц;

"Днепр" (Кременчуг) - 297 единиц;

"Прагматек" (Луцк) - 245 единиц;

ПАВАМ (Ирпень) - 217 единиц;

ТЦС (Тивров) - 169 единиц;

Korida-Tech (Власовка) - 162 единицы;

"Кияшко" (Павловка) - 134 единицы.

Почему местный продукт побеждает?

Ключевыми факторами успеха является высокая стоимость логистики габаритных прицепов из-за границы и отлаженные цепи поставок комплектующих. В отличие от рынка автомобилей, этот сегмент не имеет протекционистских барьеров: на него не действуют акцизы и экологические нормы "Евро", а ввозная пошлина из стран ЕС равна 0%.

Это подтверждает тезис, что успех бизнеса основан на качестве продукта и эффективности логистики, а не на налоговых ограничениях для конкурентов.

Напомним, в третьем квартале 2025 года на рынке легковых прицепов зафиксирован рост : было зарегистрировано 5644 новых прицепа отечественного производства. Это на 5,7% больше, чем 5339 единиц, зарегистрированных за тот же период 2024 года.