Читати українською

Украинские прицепы в тренде: рынок вырос на 5,7% и на 87% состоит из отечественной продукции

Рынок новых прицепов почти полностью обеспечивается украинскими производителями.

В третьем квартале 2025 года на рынке легковых прицепов зафиксирован рост: было зарегистрировано 5644 новых прицепа отечественного производства. Это на 5,7% больше, чем 5339 единиц, зарегистрированных за тот же период 2024 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Институт исследований авторынка .

Динамика продаж

Самая высокая активность на рынке пришлась на середину лета. Пик продаж был зафиксирован в июле (1998 прицепов), после чего произошло незначительное сезонное снижение: в августе было реализовано 1894 ед., а в сентябре - 1752 регистрации. Несмотря на спад в конце квартала, общий объем регистраций свидетельствует об устойчивом спросе.

Отечественное производство доминирует

Структурное отличие этого сегмента – его высокая самодостаточность. В третьем квартале 2025 года 86,7% рынка новых прицепов составила продукция, производимая в Украине.

Доля импорта остается минимальной: как новые, так и б/у импортные прицепы заняли лишь по 0,2% рынка каждый. Остальные 13,9% пришлись на внутренние перепродажи прицепов с пробегом.

Лидеры рынка

Конкуренция среди украинских производителей остается высокой. Лидерами рынка в третьем квартале стали   два бренда, идущих почти наравне:

  • ПГ (ООО «МП Завод автоприцепов», г. Глухов)   1221 шт.
  • Палыч   (ООО «НПП-Палич», г. Киев) -   1200 шт.

Среди других ведущих производителей, вошедших в Топ-10:

  • АМС   (ООО «Агромоторсервис», г. Староконстантинов)   708 шт.
  • Днепр   (ООО «Кортес-2015», г. Кременчуг)   400 шт.
  • Korida-Tech   (ООО «Корида-Тех», пгт. Власовка, Кировоградская обл.)   280 шт.
  • ТЦС   (ООО «Т-Центр Сервис», пгт. Тывров, Винницкая обл.)   242 шт.
  • ПАВОМ   (ООО НПП «ПАВАМ», г. Ирпень)   233 шт.
  • Бобер   (ООО "Автоторг", г. Кременчуг) -   225 шт.
  • ПРАИМ   (ООО "Прайм-Трейлер", г. Киев) -   202 шт.
  • Прагматек   (ЧП "Прагматек", г. Луцк) -   188 шт.

Спрос на универсальность

Спрос потребителей верно сконцентрирован на универсальных моделях. С большим отрывом лидирует тип "Бортовой", на который пришлось 4803 регистрации, что составляет около 85% от общего количества.

Напомним, в сентябре рынок мотоциклов традиционно замедлился после летнего пика, однако в годовом исчислении демонстрирует рост. Всего в прошлом месяце украинцы оформили 7 тысяч покупок мотоциклов всех типов – это на 18,1% меньше, чем в августе, но на 11,2% больше, чем в сентябре 2024 года.

Автор:
Татьяна Бессараб