Українські причепи у тренді: ринок зріс на 5,7% і на 87% складається з вітчизняної продукції

У третьому кварталі 2025 року на ринку легкових причепів зафіксовано зростання: було зареєстровано 5644 нових причепи вітчизняного виробництва. Це на 5,7% більше, ніж 5339 одиниць, зареєстрованих за той самий період 2024.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Динаміка продажів

Найвища активність на ринку припала на середину літа. Пік продажів був зафіксований у липні (1998 причепів), після чого відбулося незначне сезонне зниження: у серпні було реалізовано 1894 од., а у вересні — 1752 реєстрації. Незважаючи на спад наприкінці кварталу, загальний обсяг реєстрацій свідчить про стійкий попит.

Вітчизняне виробництво домінує

Структурна відмінність цього сегмента — його висока самодостатність. У третьому кварталі 2025 року 86,7% ринку нових причепів склала продукція, виготовлена в Україні.

Частка імпорту залишається мінімальною: як нові, так і вживані імпортні причепи зайняли лише по 0,2% ринку кожен. Решта 13,9% припала на внутрішні перепродажі причепів з пробігом.

Лідери ринку

Конкуренція серед українських виробників залишається високою. Лідерами ринку у третьому кварталі стали два бренди, що йдуть майже нарівні:

ПГ (ТОВ "МП Завод автопричепів", м. Глухів) — 1221 шт.

(ТОВ "МП Завод автопричепів", м. Глухів) — Палич (ТОВ "НВП-Палич", м. Київ) — 1200 шт.

Серед інших провідних виробників, які увійшли до Топ-10:

АМС (ТОВ "Агромоторсервіс", м. Старокостянтинів) — 708 шт.

(ТОВ "Агромоторсервіс", м. Старокостянтинів) — Дніпро (ТОВ "Кортес-2015", м. Кременчук) — 400 шт.

(ТОВ "Кортес-2015", м. Кременчук) — Korida-Tech (ТОВ "Коріда-Тех", смт. Власівка, Кіровоградська обл.) — 280 шт.

(ТОВ "Коріда-Тех", смт. Власівка, Кіровоградська обл.) — ТЦС (ТОВ "Т-Центр Сервіс", смт. Тиврів, Вінницька обл.) — 242 шт.

(ТОВ "Т-Центр Сервіс", смт. Тиврів, Вінницька обл.) — ПАВАМ (ТОВ НВП "ПАВАМ", м. Ірпінь) — 233 шт.

(ТОВ НВП "ПАВАМ", м. Ірпінь) — Бобер (ТОВ "Автоторг", м. Кременчук) — 225 шт.

(ТОВ "Автоторг", м. Кременчук) — ПРАІМ (ТОВ "Прайм-Трейлер", м. Київ) — 202 шт.

(ТОВ "Прайм-Трейлер", м. Київ) — Прагматек (ПП "Прагматек", м. Луцьк) — 188 шт.

Попит на універсальність

Попит споживачів чітко сконцентрований на універсальних моделях. З великим відривом лідирує тип "Бортовий", на який припало 4803 реєстрації, що становить близько 85% від загальної кількості.

