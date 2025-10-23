Які мотоцикли купували українці у вересні: найпопулярніші марки

У вересні ринок мотоциклів традиційно сповільнився після літнього піку, однак у річному вимірі демонструє зростання. Загалом минулого місяця українці оформили 7 тисяч покупок мотоциклів усіх типів — це на 18,1% менше, ніж у серпні, але на 11,2% більше, ніж у вересні 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на експертів Інституту досліджень авторинку.

Більшість проданих мотоциклів були новими, імпортованими з-за кордону — таких зареєстровано 3982 одиниці (56,6%). Ще 2491 мотоцикл (35,4%) змінив власника на внутрішньому ринку, а 559 мотоциклів (7,9%) були ввезені вживаними.

Якщо подивитися на динаміку за підсегментами, то:

внутрішні перепродажі показали зниження на 7,5% у порівнянні з серпнем, але зростання на 13,9% у річному вимірі;

імпорт вживаних мотоциклів скоротився на 19,8% місяць до місяця, проте зріс на 34,1% порівняно з минулим роком;

імпорт нових мотоциклів впав на 23,4% відносно серпня, однак у річному розрізі зріс на 7,0%.

Найпопулярніші мотоцикли на внутрішньому ринку

Першість за результатами вересня утримує Honda, але Lifan та Geon із невеликим відривом обігнали Yamaha, яка опустилася на четверту позицію.

Аналітики зазначають, що китайські виробники активно зміцнюють позиції, оскільки саме вони найбільше поповнюють ринок новою технікою. Тож японські, американські та німецькі бренди поступово відходять на другий план.

Найпопулярніші вживані мотоцикли, привезені з-за кордону

У сегменті імпортованих уживаних байків — стабільна "японська четвірка": Honda, Yamaha, Suzuki та Kawasaki.

Також стабільно присутні Harley-Davidson, Ducati, Indian, KTM і Triumph — моделі для поціновувачів стилю, а не лише транспорту. Хоч їх імпортують у невеликих кількостях, вони залишаються символом мотоциклетної культури.

Найпопулярніші нові мотоцикли

Серед нових мотоциклів лідерство минулого місяця розділили Spark, Lifan та Musstang — з мінімальною різницею у продажах.

Цікаво, що цього разу в топ-10 нових мотоциклів немає жодного неазійського бренду — лише китайські та індійські виробники.

Це свідчить про те, що мотоцикли в Україні дедалі частіше купують як основний транспорт, а не як розвагу чи спортивний засіб.

Нагадаємо, у ринок мотоциклів у серпні 2025 року продемонстрував спад після літнього піку. Загалом було зареєстровано 8,6 тисячі угод купівлі-продажу мототехніки, що на 19% менше, ніж у липні, та на 1,2% нижче за показник серпня минулого року.