Які мотоцикли купували українці: підсумки серпня 2025

Ринок мотоциклів в Україні у серпні 2025 року продемонстрував спад після літнього піку. Загалом було зареєстровано 8,6 тисячі угод купівлі-продажу мототехніки, що на 19% менше, ніж у липні, та на 1,2% нижче за показник серпня минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Інституту досліджень авторинку.

Сегмент мотоциклів в Україні залишається найбільш залежним від сезонності серед усіх видів транспорту, призначених для перевезення пасажирів і вантажів. У літні місяці ринок традиційно активізується, але вже у серпні спостерігається поступове зниження попиту.

Загальний обсяг оформлених угод у серпні 2025 року становив 8,6 тис., що на 19% менше, ніж у липні, і на 1,2% менше, ніж торік. Це свідчить про завершення високого сезону у сегменті мотоциклів.

Найбільшу частку становили нові мотоцикли, імпортовані з-за кордону — 5199 одиниць, або 60,7% від загального обсягу. На внутрішньому ринку було укладено 2676 угод купівлі-продажу мототехніки, що становить 31,2%. Ще 694 мотоцикли (8,1%) були ввезені вживаними.

Якщо подивитися на динаміку у розрізі сегментів, то найбільший спад у серпні спостерігався на внутрішньому ринку перепродажів — угод стало менше на 22,1% у порівнянні з липнем, а якщо порівняти з серпнем минулого року, то падіння склало 5,8%.

У сегменті вживаних мотоциклів, які ввозяться з-за кордону, ситуація виглядає дещо інакше: у порівнянні з липнем показники знизилися на 14,4%, проте у річному вимірі ринок навпаки зріс на 26%.

Що ж до нових мотоциклів, завезених в Україну, то їх кількість зменшилася на 17,9% у місячному порівнянні, а відносно серпня 2024 року спад склав 1,5%.

Лідери ринку

На внутрішньому ринку лідерами залишаються японські бренди Honda та Yamaha, які стабільно користуються попитом завдяки надійності. Серед доступних варіантів покупці найчастіше обирають Geon, Lifan, Kovi, Musstang та Bajaj, поруч з якими своє місце утримують Suzuki та Kawasaki.

У сегменті вживаних мотоциклів, привезених з-за кордону, ситуація подібна: незмінними лідерами залишаються Honda, Yamaha, Suzuki та Kawasaki. Водночас зростає інтерес до більш характерних моделей — Harley-Davidson, Ducati, Indian, KTM та Triumph, які обирають переважно досвідчені райдери.

Серед нових мотоциклів українці віддають перевагу переважно китайським та індійським маркам — Musstang, Lifan, Spark, Forte, Kovi, Geon, Shineray, а також Bajaj. Єдиним японським брендом у десятці лідерів цього сегменту залишається Honda.

Аналітики наголошують, що для більшості українців мотоцикл є насамперед основним транспортним засобом, а не додатковим видом техніки для дозвілля. Це пояснює стійкий попит на доступні й утилітарні моделі.

Додамо, у липні 2025 року в Україні було офіційно зареєстровано 10,2 тисячі мотоциклів, що є рекордним показником, якщо порівнювати його з даними за останні роки. Цей обсяг на 6,6% перевищив показники червня та на 18,4% — липня минулого року.