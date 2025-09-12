Какие мотоциклы покупали украинцы: итоги августа 2025 года

Рынок мотоциклов в Украине в августе 2025 продемонстрировал спад после летнего пика. В общей сложности было зарегистрировано 8,6 тысячи сделок купли-продажи мототехники, что на 19% меньше, чем в июле, и на 1,2% ниже показателя августа прошлого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Института исследований авторынка.

Сегмент мотоциклов в Украине остается наиболее зависимым от сезонности всех видов транспорта, предназначенных для перевозки пассажиров и грузов. В летние месяцы рынок обычно активизируется, но уже в августе наблюдается постепенное понижение спроса.

Общий объем оформленных сделок в августе 2025 года составил 8,6 тыс., что на 19% меньше, чем в июле, и на 1,2% меньше, чем в прошлом. Это свидетельствует о завершении высокого сезона в сегменте мотоциклов.

Наибольшую долю составляли новые мотоциклы, импортируемые из-за границы – 5199 единиц, или 60,7% от общего объема. На внутреннем рынке было заключено 2676 сделок купли-продажи мототехники, что составляет 31,2%. Еще 694 мотоцикла (8,1%) были ввезены подержанными.

Если посмотреть на динамику в разрезе сегментов, то самый спад в августе наблюдался на внутреннем рынке перепродаж — сделок стало меньше на 22,1% по сравнению с июлем, а если сравнить с августом прошлого года, то падение составило 5,8%.

В сегменте б/у мотоциклов, ввозимых из-за границы, ситуация выглядит несколько иначе: по сравнению с июлем показатели снизились на 14,4%, однако в годовом измерении рынок наоборот вырос на 26%.

Что касается новых мотоциклов, завезенных в Украину, то их количество уменьшилось на 17,9% в месячном сравнении, а по отношению к августу 2024 года спад составил 1,5%.

Лидеры рынка

На внутреннем рынке лидерами остаются японские бренды Honda и Yamaha, которые стабильно востребованы благодаря надежности. Среди доступных вариантов покупатели чаще всего выбирают Geon, Lifan, Kovi, Musstang и Bajaj, рядом с которыми свое место удерживают Suzuki и Kawasaki.

В сегменте б/у мотоциклов, привезенных из-за границы, ситуация схожа: неизменными лидерами остаются Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki. В то же время растет интерес к более характерным моделям — Harley-Davidson, Ducati, Indian, KTM и Triumph, которые выбирают преимущественно опытные райдеры.

Среди новых мотоциклов украинцы предпочитают преимущественно китайские и индийские марки — Musstang, Lifan, Spark, Forte, Kovi, Geon, Shineray, а также Bajaj. Единственным японским брендом в десятке лидеров этого сегмента остается Honda.

Аналитики подчеркивают, что для большинства украинцев мотоцикл является, прежде всего, основным транспортным средством, а не дополнительным видом техники для досуга. Это объясняет устойчивый спрос на доступные и утилитарные модели.

Добавим, в июле 2025 года в Украине было официально зарегистрировано 10,2 тысяч мотоциклов, что является рекордным показателем, если сравнивать его с данными за последние годы. Этот объем на 6,6% превысил показатели июня и на 18,4% - июля прошлого года.