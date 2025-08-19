Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Мотоцикли б'ють рекорди: продажі в Україні зросли на 18% за рік

В липні зафіксовано рекорд продажів мотоциклів

У липні 2025 року в Україні було офіційно зареєстровано 10,2 тисячі мотоциклів, що є рекордним показником, якщо порівнювати його з даними за останні роки. Цей обсяг на 6,6% перевищив показники червня та на 18,4% — липня минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту досліджень авторинку. 

Із загальної кількості мотоциклів, зареєстрованих у липні, 59,8% (6088 одиниць) були новими (імпортованими з-за кордону).  

На внутрішньому ринку було укладено 3314 угод купівлі-продажу мототехніки, що склало 32,5% від загальної кількості.

Ще 7,7% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (782 шт.).

Найпопулярніші мотоцикли на внутрішньому ринку

На внутрішньому ринку мотоциклів України ситуація стабільна: лідирують японські бренди. Традиційні лідери — Honda та Yamaha — користуються постійним попитом завдяки своїй надійності. За ними йде група доступних марок, як-от Geon, Lifan, Kovi, Musstang та Spark, що приваблюють покупців, які шукають бюджетний транспорт. Серед них опинився й досвідчений гравець ринку — Suzuki.  

ТОП-моделі вживаних імпортних мотоциклів

Найбільше ввозять класичних "японців" — Honda, Yamaha, Suzuki та Kawasaki залишаються незмінною четвіркою лідерів, що обирають як новачки, так і досвідчені райдери. Але зростає і частка мотоциклів «з характером»: Harley-Davidson упевнено тримається в середині списку, а Ducati, Indian, KTM і Triumph — нагадують, що для когось мотоцикл це не транспорт, а стиль життя. І попри вік, ці машини приїжджають з амбіціями на нове життя на українських дорогах.

Топ-бренди серед нових мотоциклів

У сегменті нових мотоциклів в Україні лідирують бренди, добре знайомі покупцям із бюджетного та утилітарного сегментів — Spark, Musstang, Lifan, Geon, Kovi, Forte. Їх обирають за простоту, ремонтопридатність і доступну ціну. На додачу — стабільний попит на Bajaj та Shineray.

Нагадаємо, за перші три місяці 2025 року українці придбали 13,3 тисячі мотоциклів. Порівняння щомісячних обсягів продажів з минулим роком свідчить про позитивну динаміку: у першому кварталі цього року продажі мотоциклів зросли на 17% проти аналогічного періоду 2024 року.

Автор:
Тетяна Бесараб