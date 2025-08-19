Запланована подія 2

Читати українською

Мотоциклы бьют рекорды: продажи в Украине выросли на 18% за год

мотоциклы
В июле зафиксирован рекорд продаж мотоциклов

В июле 2025 года в Украине было официально зарегистрировано 10,2 тысяч мотоциклов, что является рекордным показателем, если сравнивать его с данными за последние годы. Этот объем на 6,6% превысил показатели июня и на 18,4% — июля прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков.   Института исследований авторынка.

Из общего количества мотоциклов, зарегистрированных в июле, 59,8% (6088 единиц) были новыми (импортированными из-за границы).

На внутреннем рынке   было заключено   3314   сделок купли-продажи мототехники, что составило   32,5%   от общего количества.

Еще 7,7%   мотоциклов были   импортируемые подержанными из-за границы   (782 шт.).

Самые популярные мотоциклы на внутреннем рынке

На внутреннем рынке мотоциклов Украины ситуация стабильная: лидируют японские бренды. Традиционные лидеры Honda и Yamaha пользуются постоянным спросом благодаря своей надежности. За ними следует группа доступных марок, таких как Geon, Lifan, Kovi, Musstang и Spark, привлекающие покупателей, ищущих бюджетный транспорт. Среди них оказался и опытный игрок рынка Suzuki .

ТОП-модели б/у импортных мотоциклов

Больше всего ввозят классических "японцев" - Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki остаются неизменной четверкой лидеров, выбирающих как новички, так и опытные райдеры. Но растет и доля мотоциклов «с характером»: Harley-Davidson уверенно держится внутри списка, а Ducati, Indian, KTM и Triumph — напоминают, что для кого-то мотоцикл это не транспорт, а стиль жизни. И, несмотря на возраст, эти машины приезжают с амбициями на новую жизнь на украинских дорогах.

Топ-бренды среди новых мотоциклов

В сегменте новых мотоциклов в Украине   лидируют бренды, хорошо знакомые покупателям из бюджетного и утилитарного сегментов – Spark, Musstang, Lifan, Geon, Kovi, Forte. Их выбирают за простоту, ремонтопригодность и доступную цену. Вдобавок — стабильный спрос на Bajaj и Shineray.

Напомним, за первые три месяца 2025 года украинцы приобрели 13,3 тысяч мотоциклов. Сравнение ежемесячных объемов продаж с прошлым годом свидетельствует о положительной динамике: в первом квартале этого года продажи мотоциклов выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Автор:
Татьяна Бессараб