Какие мотоциклы покупали украинцы в сентябре: самые популярные марки

В сентябре рынок мотоциклов традиционно замедлился после летнего пика, однако в годовом исчислении демонстрирует рост. Всего в прошлом месяце украинцы оформили 7 тысяч покупок мотоциклов всех типов – это на 18,1% меньше, чем в августе, но на 11,2% больше, чем в сентябре 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на экспертов Института исследований авторынка.

Большинство проданных мотоциклов были новыми, импортированными из-за границы — таковых зарегистрировано 3982 единицы (56,6%). Еще 2491 мотоцикл (35,4%) сменил собственника на внутреннем рынке, а 559 мотоциклов (7,9%) были ввезены подержанными.

Если посмотреть на динамику по подсегментам, то:

внутренние перепродажи показали снижение на 7,5% по сравнению с августом, но рост на 13,9% в годовом исчислении;

импорт б/у мотоциклов сократился на 19,8% месяц до месяца, однако вырос на 34,1% по сравнению с прошлым годом;

импорт новых мотоциклов упал на 23,4% по отношению к августу, однако в годовом разрезе вырос на 7,0%.

Самые популярные мотоциклы на внутреннем рынке

Первенство по результатам сентября удерживает Honda, но Lifan и Geon с небольшим отрывом обогнали опустившуюся на четвертую позицию Yamaha.

Аналитики отмечают, что китайские производители активно укрепляют позиции, поскольку именно они больше всего пополняют рынок новой техникой. Японские, американские и немецкие бренды постепенно отходят на второй план.

Самые популярные б/у мотоциклы, привезенные из-за границы

В сегменте импортируемых б/у байков — стабильная "японская четверка": Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki.

Также стабильно присутствуют Harley-Davidson, Ducati, Indian, KTM и Triumph – модели для ценителей стиля, а не только транспорта. Хотя они импортируются в небольших количествах, они остаются символом мотоциклетной культуры.

Самые новые мотоциклы

Среди новых мотоциклов лидерство в прошлом месяце разделили Spark, Lifan и Musstang с минимальной разницей в продажах.

Интересно, что на этот раз у топ-10 новых мотоциклов нет ни одного неазиатского бренда – только китайские и индийские производители.

Это свидетельствует о том, что мотоциклы в Украине все чаще покупают в качестве основного транспорта, а не как развлечения или спортивного средства.

Напомним, в рынок мотоциклов в августе 2025 года продемонстрировал спад после летнего пика. В общей сложности было зарегистрировано 8,6 тысячи сделок купли-продажи мототехники, что на 19% меньше, чем в июле, и на 1,2% ниже показателя августа прошлого года.