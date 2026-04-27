Вітчизняні виробники зайняли понад 95% ринку нових причепів для легкових авто: хто в лідерах

У січні-березні 2026 року український ринок причепів для легкових автомобілів та малотоннажного комерційного транспорту показав повну орієнтацію на вітчизняного виробника. За цей період було здійснено 4 832 перші реєстрації нової техніки, виготовленої в Україні. Для порівняння, імпорт нової техніки склав лише 35 одиниць, а вторинний ринок імпорту — 132 одиниці.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Що купують українці У структурі попиту переважають універсальні рішення для господарських та комерційних потреб:

бортові причепи — 78,5%;

платформи — 12,5%;

причепи для човнів — 4,4%;

інші типи — 4,6%.

Популярність бортових моделей пояснюється використанням їх як допоміжного транспорту для малого бізнесу та приватних господарств.

ТОП-10 виробників

На ринку працює низка потужних підприємств, більшість з яких зосереджена в центральних та північних областях. Лідерами за кількістю перших реєстрацій стали:

ПГ (Глухів) — 1287 одиниць;

"Палич" (Київ) — 980 одиниць;

АМС Старокостянтинів) — 552 одиниці;

URSA Group (Запоріжжя) — 308 одиниць;

"Дніпро" (Кременчук) — 297 одиниць;

"Прагматек" (Луцьк) — 245 одиниць;

ПАВАМ (Ірпінь) — 217 одиниць;

ТЦС (Тиврів) — 169 одиниць;

Korida-Tech (Власівка) — 162 одиниці;

"Кияшко" (Павлівка) — 134 одиниці.

Чому місцевий продукт перемагає?

Ключовими факторами успіху є висока вартість логістики габаритних причепів з-за кордону та налагоджені ланцюги постачання комплектуючих. На відміну від ринку автомобілів, цей сегмент не має протекціоністських бар'єрів: на нього не діють акцизи та екологічні норми "Євро", а ввізне мито з країн ЄС дорівнює 0%.

Це підтверджує тезу, що успіх бізнесу базується на якості продукту та ефективності логістики, а не на податкових обмеженнях для конкурентів.

Нагадаємо, у третьому кварталі 2025 року на ринку легкових причепів зафіксовано зростання: було зареєстровано 5644 нових причепи вітчизняного виробництва. Це на 5,7% більше, ніж 5339 одиниць, зареєстрованих за той самий період 2024.