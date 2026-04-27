Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,06

EUR

51,55

+0,17

Готівковий курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,80

51,60

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Вітчизняні виробники зайняли понад 95% ринку нових причепів для легкових авто: хто в лідерах

дорога, авто з причепом
Ринок причепів для легкових автомобілів демонструє орієнтацію на внутрішній продукт / Freepik

У січні-березні 2026 року український ринок причепів для легкових автомобілів та малотоннажного комерційного транспорту показав повну орієнтацію на вітчизняного виробника. За цей період було здійснено 4 832 перші реєстрації нової техніки, виготовленої в Україні. Для порівняння, імпорт нової техніки склав лише 35 одиниць, а вторинний ринок імпорту — 132 одиниці.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Що купують українці У структурі попиту переважають універсальні рішення для господарських та комерційних потреб:

  • бортові причепи — 78,5%; 
  • платформи — 12,5%; 
  • причепи для човнів — 4,4%; 
  • інші типи — 4,6%.

Популярність бортових моделей пояснюється використанням їх як допоміжного транспорту для малого бізнесу та приватних господарств.

ТОП-10 виробників

На ринку працює низка потужних підприємств, більшість з яких зосереджена в центральних та північних областях.  Лідерами за кількістю перших реєстрацій стали:

  • ПГ (Глухів) — 1287 одиниць; 
  • "Палич" (Київ) — 980 одиниць; 
  • АМС Старокостянтинів) — 552 одиниці; 
  • URSA Group (Запоріжжя) — 308 одиниць; 
  • "Дніпро" (Кременчук) — 297 одиниць; 
  • "Прагматек" (Луцьк) — 245 одиниць; 
  • ПАВАМ (Ірпінь) — 217 одиниць; 
  • ТЦС (Тиврів) — 169 одиниць; 
  • Korida-Tech (Власівка) — 162 одиниці; 
  • "Кияшко" (Павлівка) — 134 одиниці.

Чому місцевий продукт перемагає?

Ключовими факторами успіху є висока вартість логістики габаритних причепів з-за кордону та налагоджені ланцюги постачання комплектуючих. На відміну від ринку автомобілів, цей сегмент не має протекціоністських бар'єрів: на нього не діють акцизи та екологічні норми "Євро", а ввізне мито з країн ЄС дорівнює 0%.

Це підтверджує тезу, що успіх бізнесу базується на якості продукту та ефективності логістики, а не на податкових обмеженнях для конкурентів.

Нагадаємо, у третьому кварталі 2025 року на ринку легкових причепів зафіксовано зростання: було зареєстровано 5644 нових причепи вітчизняного виробництва. Це на 5,7% більше, ніж 5339 одиниць, зареєстрованих за той самий період 2024.

Автор:
Тетяна Ковальчук