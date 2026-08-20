Отключение электроэнергии для бизнеса: Кабмин изменил правила

Промышленные и коммерческие потребители не будут ограничивать в электроснабжении, если они самостоятельно обеспечивают по меньшей мере 80% своего потребления за счет собственной, распределенной или импортированной электроэнергии. Новые правила должны стимулировать бизнес, вкладывать средства в собственные генерирующие мощности и увеличивать импорт в периоды дефицита в энергосистеме.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Украины.

Чтобы избежать ограничений электроснабжения, предприятие должно покрывать по меньшей мере 80% своего потребления за счет:

электроэнергии собственного производства;

электроэнергии от объектов распределенной генерации внутри территории одного оператора системы распределения;

импортируемой электроэнергии.

Для распределенной генерации механизм будет распространяться на газопоршневые и газотурбинные установки. Электроэнергия должна производиться и потребляться внутри территории одного оператора системы распределения.

Для бизнеса это создает прямой экономический стимул инвестировать в собственное или локальное поколение: предприятия, которые обеспечат необходимый объем электроэнергии самостоятельно, смогут продолжать работу при введении ограничений для других потребителей.

Отдельно решение должно стимулировать импорт электроэнергии на рыночных условиях, поскольку закупленные за рубежом объемы будут также учитываться при определении 80% потребления.

Кабмин также определил порядок взаимодействия между Укрэнерго, операторами систем распределения, поставщиками, производителями распределенной генерации и потребителями для применения нового механизма.

Напомним, в Украине мощность распределенной газовой генерации уже превысила 1,8 ГВт. Еще 249 установок общей мощностью более 522 МВт находились на этапе строительства.