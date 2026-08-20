Відключення електроенергії для бізнесу: Кабмін змінив правила

Промислових і комерційних споживачів не обмежуватимуть в електропостачанні, якщо вони самостійно забезпечують щонайменше 80% свого споживання за рахунок власної, розподіленої або імпортованої електроенергії. Нові правила мають стимулювати бізнес вкладати кошти у власні генеруючі потужності та збільшувати імпорт у періоди дефіциту в енергосистемі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики України.

Щоб уникати обмежень електропостачання, підприємство має покривати щонайменше 80% свого споживання за рахунок:

електроенергії власного виробництва;

електроенергії від об'єктів розподіленої генерації в межах території одного оператора системи розподілу;

імпортованої електроенергії.

Для розподіленої генерації механізм поширюватиметься на газопоршневі та газотурбінні установки. Електроенергія має вироблятися та споживатися в межах території одного оператора системи розподілу.

Для бізнесу це створює прямий економічний стимул інвестувати у власну або локальну генерацію: підприємства, які забезпечать необхідний обсяг електроенергії самостійно, зможуть продовжувати роботу під час запровадження обмежень для інших споживачів.

Окремо рішення має стимулювати імпорт електроенергії на ринкових умовах, оскільки закуплені за кордоном обсяги також враховуватимуться при визначенні 80% споживання.

Кабмін також визначив порядок взаємодії між "Укренерго", операторами систем розподілу, постачальниками, виробниками розподіленої генерації та споживачами для застосування нового механізму.

Нагадаємо, в Україні потужність розподіленої газової генерації уже перевищила 1,8 ГВт. Ще 249 установок загальною потужністю понад 522 МВт перебували на етапі будівництва.