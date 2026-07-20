Ринок електроенергії отримав новий відкритий інструмент

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, почала оприлюднювати дані про структуру виробництва та споживання електроенергії в Україні. Для цього регулятор запустив новий дашборд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НКРЕКП.

У НКРЕКП зазначають, що новий інструмент має розширити доступ до відкритих даних про ринок електроенергії. Ним можуть користуватися учасники ринку, органи державної влади, дослідники та громадськість.

Дашборд охоплює дані з початку роботи нової моделі ринку електроенергії. Він дає змогу аналізувати:

динаміку часток різних типів генерації у загальному виробництві електроенергії;

структуру споживання за основними категоріями споживачів;

зміни в енергобалансі України;

довгострокові тенденції розвитку ринку електроенергії.

Ознайомитися з дашбордом можна на сайті НКРЕКП у підрубриці "Індикатори та показники моніторингу ринку електричної енергії, що підлягають розкриттю під час дії воєнного стану".

Раніше НКРЕКП затвердила порядок призначення номінованого оператора ринку електроенергії. Це один із документів, необхідних для інтеграції енергоринків України та Європейського Союзу.

Також додамо, що НКРЕКП готує оновлення Кодексів систем розподілу та передачі для стимулювання маневрової генерації.