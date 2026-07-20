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Рынок электроэнергии получил новый открытый инструмент

линии электропередач
Рынок электроэнергии получил новый открытый инструмент / Depositphotos

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, начала обнародовать данные о структуре производства и потребления электроэнергии в Украине. Для этого регулятор запустил новый дашборд.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НКРЭКУ.

В НКРЭКУ отмечают, что новый инструмент должен расширить доступ к открытым данным о рынке электроэнергии. Им могут воспользоваться участники рынка, органы гос власти, исследователи и общественность.

Дашборд включает данные с начала работы новой модели рынка электроэнергии. Он позволяет анализировать:

  • динамику частиц разных типов генерации в общем производстве электроэнергии;
  • структуру потребления по основным категориям потребителей;
  • изменения в энергобалансе Украины;
  • долгосрочные тенденции развития рынка электроэнергии

Ознакомиться с дашбордом можно на сайте НКРЭКУ в подрубрике "Индикаторы и показатели мониторинга рынка электрической энергии, подлежащие раскрытию во время военного положения".

Ранее НКРЭКУ утвердила порядок назначения номинированного оператора рынка электроэнергии. Это один из документов, необходимых для интеграции энергорынков Украины и Европейского союза.

Также добавим, что НКРЭКУ готовит обновление Кодексов систем распределения и передачи для стимулирования маневровой генерации.

Автор:
Татьяна Гойденко