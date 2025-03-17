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Отключение света возвращается: какой график на 17 марта
В понедельник, 17 марта, в Украине будут действовать ограничения мощности электроэнергии для промышленных потребителей и бизнеса. Они будут применены с 06:00 до 20:00. Отключать население пока не планируют.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
Какой график и причина ограничений
"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме 17 марта будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса", – говорится в сообщении.
Время применения ограничений с 06:00 до 20:00 .
В то же время, отключение бытовых потребителей не прогнозируется.
В "Укрэнерго" называют причиной введения ограничений – последствия российских атак на энергообъекты.
При этом в компании предупреждают, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому призывают граждан следить за сообщениями от облэнерго.
Напомним, что в феврале из-за массированных ударов РФ по энергоструктуре Украины, "Укрэнерго" вновь было вынуждено вводить отключение света. Они продолжались до начала марта.
Ранее сообщалось, что в ночь на 15 марта российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре ДТЭК в Днепропетровской и Одесской областях.