Отключение света возвращается: какой график на 17 марта

В понедельник, 17 марта, в Украине будут действовать ограничения мощности электроэнергии для промышленных потребителей и бизнеса. Они будут применены с 06:00 до 20:00. Отключать население пока не планируют.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Какой график и причина ограничений

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме 17 марта будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса", – говорится в сообщении.

Время применения ограничений с 06:00 до 20:00 .

В то же время, отключение бытовых потребителей не прогнозируется.

В "Укрэнерго" называют причиной введения ограничений – последствия российских атак на энергообъекты.

При этом в компании предупреждают, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому призывают граждан следить за сообщениями от облэнерго.

Напомним, что в феврале из-за массированных ударов РФ по энергоструктуре Украины, "Укрэнерго" вновь было вынуждено вводить отключение света. Они продолжались до начала марта.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 марта российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре ДТЭК в Днепропетровской и Одесской областях.