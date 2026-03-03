Отключения света 4 марта: ограничения введут только для промышленности

4 марта в ряде регионов Украины будут введены меры по ограничению электропотребления для промышленных потребителей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Укрэнерго".

Применение почасовых графиков

"Завтра, 4 марта, в части регионов Украины с 08.00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении компании.

Главной причиной возвращения к ограничениям стали последствия последних российских ракетно-дроновых ударов по объектам энергетической системы.

Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может изменяться в зависимости от уровня потребления и темпов обновления.

Актуальную информацию о точном времени и объеме отключений по конкретным адресам потребители могут найти на официальных ресурсах, сайтах и в чат-ботах своих региональных облэнерго.

О стабилизации энергосистемы

По состоянию на 3 марта дефицит электроэнергии в Украине снизился до 1 ГВт, в то время как зимой он достигал 5–6 ГВт.

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, облегчение графиков касается и бизнеса, который, хоть и быстро адаптируется к перебоям с электроэнергией, все же активно внедряет собственные решения по распределенной генерации.

Шмигаль также отметил эффективность солнечных электростанций с накопителями энергии. Это позволяет не только быстро обеспечивать дополнительное электричество, но и выравнивать дневной график потребления, когда избыток солнечной энергии наибольший.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры по всей Украине действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.