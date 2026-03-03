Запланована подія 2

Відключення світла 4 березня: обмеження запровадять тільки для промисловості

світло
Побутових споживачів обмеження не торкнуться / Depositphotos

4 березня в низці регіонів України будуть запроваджені заходи з обмеження електроспоживання для промислових споживачів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Укренерго".

Застосування погодинних графіків

"Завтра, 4 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - йдеться в повідомленні компанії.

Головною причиною повернення до обмежень стали наслідки останніх російських ракетно-дронових ударів по об'єктах енергетичної системи.

Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінюватися залежно від рівня споживання та темпів відновлення.

Актуальну інформацію про точний час та обсяг відключень за конкретними адресами споживачі можуть знайти на офіційних ресурсах, сайтах та у чат-ботах своїх регіональних обленерго.

Про стабілізацію енергосистеми

Станом на 3 березня дефіцит електроенергії в Україні знизився до 1 ГВт, тоді як взимку він сягав 5–6 ГВт.

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, полегшення графіків стосується й бізнесу, який, хоч і швидко адаптується до перебоїв з електроенергією, все ж активно впроваджує власні рішення з розподіленої генерації.

Шмигаль також наголосив на ефективності сонячних електростанцій із накопичувачами енергії. Це дозволяє не лише швидко забезпечувати додаткову електрику, а й вирівнювати денний графік споживання, коли надлишок сонячної енергії найбільший.

Наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури по всій Україні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Автор:
Тетяна Бесараб