Графіки відключень світла будуть пом’якшені: дефіцит електроенергії впав до 1 ГВт

Дефіцит електроенергії в Україні знизився до 1 ГВт порівняно з 5–6 ГВт взимку. Це дає змогу пом’якшити графіки планових відключень для споживачів.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Про стабілізацію енергосистеми

"Станом на сьогодні дефіцит електроенергії знизився, цьому сприяли декілька факторів. Звичайно, ми оперативно відновлюємо, за що величезна вдячність нашим енергетикам. Станом на сьогоднішній день дефіцит складає 1 ГВт, тобто в 5-6 разів менше, ніж було зимою. Це дозволяє, звісно, скоротити кількість черг для людей", – сказав він.

За його словами, полегшення графіків стосується й бізнесу, який, хоч і швидко адаптується до перебоїв з електроенергією, все ж активно впроваджує власні рішення з розподіленої генерації.

Шмигаль також наголосив на ефективності сонячних електростанцій із накопичувачами енергії. Це дозволяє не лише швидко забезпечувати додаткову електрику, а й вирівнювати денний графік споживання, коли надлишок сонячної енергії найбільший.

Нагадаємо, масовані удари по енергетичній інфраструктурі, дефіцит генерації та морози призвели до ситуації, коли більша частина країни жила в умовах тривалих відключень.

Наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури по всій Україні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.