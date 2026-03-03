Графики отключений света будут смягчены: дефицит электроэнергии упал до 1 ГВт

Дефицит электроэнергии в Украине снизился до 1 ГВт по сравнению с 5-6 ГВт зимой. Это позволяет смягчить график плановых отключений для потребителей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

О стабилизации энергосистемы

Дефицит электроэнергии в Украине снизился до 1 ГВт, в то время как зимой он достигал 5–6 ГВт.

"По состоянию на сегодняшний день дефицит электроэнергии снизился, этому способствовали несколько факторов. Конечно, мы оперативно восстанавливаем, за что огромная благодарность нашим энергетикам. По состоянию на сегодняшний день дефицит составляет 1 ГВт, то есть в 5-6 раз меньше, чем было зимой. Это позволяет, конечно, сократить количество", - сказал он.

По его словам, облегчение графиков касается и бизнеса, который, хоть и быстро адаптируется к перебоям с электроэнергией, все же активно внедряет собственные решения по распределенной генерации.

Шмыгаль также отметил эффективность солнечных электростанций с накопителями энергии. Это позволяет не только быстро обеспечивать дополнительное электричество, но и выравнивать дневной график потребления, когда избыток солнечной энергии наибольший.

Напомним, массированные удары по энергетической инфраструктуре, дефициту генерации и морозам привели к ситуации, когда большая часть страны жила в условиях длительных отключений.

В настоящее время из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры по всей Украине действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.