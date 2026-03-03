Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,23

+0,13

EUR

50,60

--0,26

Наличный курс:

USD

43,32

43,20

EUR

51,11

50,90

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Графики отключений света будут смягчены: дефицит электроэнергии упал до 1 ГВт

свет
Шмыгаль сообщил об уменьшении дефицита электричества / Pixabay

Дефицит электроэнергии в Украине снизился до 1 ГВт по сравнению с 5-6 ГВт зимой. Это позволяет смягчить график плановых отключений для потребителей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

О стабилизации энергосистемы

Дефицит электроэнергии в Украине снизился до 1 ГВт, в то время как зимой он достигал 5–6 ГВт.

"По состоянию на сегодняшний день дефицит электроэнергии снизился, этому способствовали несколько факторов. Конечно, мы оперативно восстанавливаем, за что огромная благодарность нашим энергетикам. По состоянию на сегодняшний день дефицит составляет 1 ГВт, то есть в 5-6 раз меньше, чем было зимой. Это позволяет, конечно, сократить количество", - сказал он.

По его словам, облегчение графиков касается и бизнеса, который, хоть и быстро адаптируется к перебоям с электроэнергией, все же активно внедряет собственные решения по распределенной генерации.

Шмыгаль также отметил эффективность солнечных электростанций с накопителями энергии. Это позволяет не только быстро обеспечивать дополнительное электричество, но и выравнивать дневной график потребления, когда избыток солнечной энергии наибольший.

Напомним, массированные удары по энергетической инфраструктуре, дефициту генерации и морозам привели к ситуации, когда большая часть страны жила в условиях длительных отключений.

В настоящее время из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры по всей Украине действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Автор:
Ольга Опенько