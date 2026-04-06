Переплата в 2-3 раза: разоблачена схема по закупкам "Укргаздобычи" на 295 млн грн

В Украине разоблачена коррупционная схема в закупках АО "Укргаздобыча", по которой государственная компания понесла убытки более чем на 295 млн грн. Фирмы-прокладки перепродавали товары друг другу с завышением в 2-3 раза, а подозрения сообщены организаторам махинаций.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Коррупция в государственных закупках

По данным следствия, группа лиц организовала цепь фиктивных операций через подставные компании. Они закупали материалы по добыче газа по рыночным ценам, а затем многократно перепродавали их друг другу, искусственно завышая стоимость реагентов в 2–3 раза. В результате продукцию продали государственной компании из-за тендера по максимальной цене.

Судебно-экономическая экспертиза подтвердила факты манипуляций с "фирмами-прокладками". Руководителю частного общества и должностному лицу государственной компании, непосредственно организовывавшей тендер, поставлено в известность о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос избрания им мер предосторожности.

Раскрытие преступной схемы стало возможным благодаря общим действиям ОГП, СБУ и Бюро экономической безопасности. В ведомствах отмечают, что борьба с коррупцией в государственных закупках остается системной: каждый, кто пытается нажиться на государстве, будет нести ответственность согласно закону.

Напомним, в июле 2025 года НАБУ и САП завершили дело о коррупции в "Укроборонпроме" на 146 млн. грн.