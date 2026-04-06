Переплата у 2-3 рази: викрито схему із закупівель "Укргазвидобування" на 295 млн грн

В Україні викрито корупційну схему у закупівлях АТ “Укргазвидобування”, через яку державна компанія зазнала збитків на понад 295 млн грн. Фірми-прокладки перепродавали товари одна одній із завищенням у 2-3 рази, а підозри повідомлено організаторам махінацій.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Корупція в державних закупівлях

За даними слідства, група осіб організувала ланцюг фіктивних операцій через підставні компанії. Вони закуповували матеріали для видобутку газу за ринковими цінами, а потім багаторазово перепродавали їх одна одній, штучно завищуючи вартість реагентів у 2–3 рази. У результаті продукцію продали державній компанії через тендер за максимальною ціною.

Судово-економічна експертиза підтвердила факти маніпуляцій із "фірмами-прокладками". Керівнику приватного товариства та службовій особі державної компанії, яка безпосередньо організовувала тендер, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Наразі вирішується питання обрання їм запобіжних заходів.

Розкриття злочинної схеми стало можливим завдяки спільним діям ОГП, СБУ та Бюро економічної безпеки. У відомствах наголошують, що боротьба з корупцією в державних закупівлях залишається системною: кожен, хто намагається нажитися на державі, нестиме відповідальність відповідно до закону.

Оновлено о 14:45. Пізніше пресслужба "Укргазвидобування" зазначила, що йдеться про кримінальне провадження, відкрите восени 2022 року, щодо дій колишнього співробітника компанії та представника підрядної організації.

"АТ "Укргазвидобування" зацікавлене в тому, щоб у результаті розслідування були встановлені всі обставини справи, а завдані державі та компанії збитки – повністю компенсовані", – наголошується в повідомленні.

У повідомленні також додається, що нове керівництво "Укргазвидобування" надає правоохоронцям усю необхідну інформацію у цій справі на всіх етапах розслідування.

Нагадаємо, у липні 2025 року НАБУ і САП завершили справу про корупцію в "Укроборонпромі" на 146 млн грн.