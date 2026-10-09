Песчаные барьеры и укрытия: как украинские АЗС защищаются от российских атак

На украинских автозаправочных станциях массово появляются бетонные укрытия и песчаные барьеры. Это вынужденный шаг розничных торговцев по защите своих сетей на фоне увеличения воздушных атак России на топливную инфраструктуру в крупных городах.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Масштабы атак и реакция "Укрнафты"

Если с начала полномасштабного вторжения удары в основном приходились на прифронтовые районы, то в последние месяцы враг начал целенаправленно атаковать заправки в Киеве, Харькове и Днепре.

За последние недели в столице пострадали не менее шести станций "Укрнафты".

По данным Министерства энергетики, всего за последние шесть месяцев Россия уничтожила более 300 заправок по всей стране.

Как заверила Леся Жарская, директор сети заправочных станций "Укрнафты", компания принимает меры по защите объектов, а новые удары не повлекут за собой дефицита топлива этой зимой, несмотря на ожидаемый рост спроса на 10-15%.

Защитные мероприятия и готовность к зиме

Для снижения рисков в городских агломерациях, в частности, в Киеве, где расположены три десятка из 660 заправок "Укрнафты", компания начала устанавливать противовзрывные барьеры с габионов, заполненных песком.

Работники сети строго соблюдают протоколы безопасности: во время объявления воздушной тревоги станции прекращают работу, клиентов просят покинуть территорию, а персонал переходит к укрытиям.

Кроме того, все объекты снабжены резервными дизельными генераторами, а компания уже заключила контракты на стабильный импорт топлива.

Удары РФ по АЗС

15 сентября утром российские войска нанесли удар дронами по еще двум АЗК сети "Укрнафта" на правом и левом берегу Киева.

11 сентября российские войска ударили беспилотниками по две АЗС в Киеве - в Днепровском и Оболонском районах. В одну из них попали дважды.

От утренней атаки на АЗС Киева известно о двух погибших. Всего пострадали от утренней атаки на столицу 6 человек. Из них 5 медиков госпитализировали.

10 сентября, российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по автозаправочному комплексу "Укрнефть" в Киеве в Голосеевском районе вблизи ТРЦ "Республика". Тогда в результате удара пострадали четверо.