Піщані бар'єри та укриття: як українські АЗС захищаються від російських атак

На українських автозаправних станціях масово з'являються бетонні укриття та піщані бар'єри. Це вимушений крок роздрібних торговців для захисту своїх мереж на тлі збільшення повітряних атак Росії на паливну інфраструктуру у великих містах.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Масштаби атак та реакція "Укрнафти"

Якщо з початку повномасштабного вторгнення удари переважно припадали на прифронтові райони, то в останні місяці ворог почав цілеспрямовано атакувати заправки у Києві, Харкові та Дніпрі.

За останні тижні у столиці постраждало щонайменше шість станцій "Укрнафти".

За даними Міністерства енергетики, загалом за останні шість місяців Росія знищила понад 300 заправок по всій країні.

Як запевнила Леся Жарська, директор мережі заправних станцій "Укрнафти", компанія вживає заходів для захисту об'єктів, а нові удари не спричинять дефіциту палива цієї зими, незважаючи на очікуване зростання попиту на 10-15%.

Захисні заходи та готовність до зими

Для зниження ризиків у міських агломераціях, зокрема в Києві, де розташовано три десятки з 660 заправок "Укрнафти", компанія почала встановлювати противибухові бар'єри з габіонів, заповнених піском.

Працівники мережі суворо дотримуються протоколів безпеки: під час оголошення повітряної тривоги станції припиняють роботу, клієнтів просять залишити територію, а персонал переходить до укриттів.

Крім того, всі об'єкти забезпечені резервними дизельними генераторами, а компанія вже уклала контракти на стабільний імпорт палива.

Удари РФ по АЗС

15 вересня вранці російська війська завдали удару дронами по ще двом АЗК мережі "Укрнафта" на правому та лівому березі Києва.

11 вересня російські війська вдарили безпілотниками по двох АЗС у Києві — у Дніпровському й Оболонському районах. В одну з них влучили двічі.

Від ранкової атаки на АЗС Києва відомо про двох загиблих . Всього постраждали від ранкової атаки на столицю 6 людей. Із них 5 медики госпіталізували.

10 вересня, російські війська завдали удару реактивним безпілотником по автозаправному комплексу "Укрнафта" в Києві у Голосіївському районі поблизу ТРЦ "Республіка". Тоді внаслідок удару постраждали четверо.