Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,40

+0,03

EUR

48,95

+0,03

Наличный курс:

USD

42,49

42,35

EUR

49,30

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Погибли около тысячи свиней: дроны атаковали сельхозпредприятия на Черниговщине

На Черниговщине погибли тысяча свиней из-за удара дронами по ферме
На Черниговщине погибли тысяча свиней из-за удара дронами по ферме / Черниговская ОВА

25 ноября российская армия ударила дронами по элеватору и агропредприятию в Корюковском районе Черниговской области. В результате вражеской атаки вспыхнул пожар и погибли около тысячи свиней.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По его словам, в Сновске зафиксировано попадание "герани" по транспортной инфраструктуре. Также дроны атаковали территорию агропредприятия, в результате чего был поврежден элеватор и рукава для хранения зерна.

Кроме того, в Корюковском районе в селе из-за атаки беспилотника повреждено админздание и грузовик.

Ударный дрон также атаковал Городнянское лесничество. Повреждены транспортные средства, мастерская и админздание.

Кроме того, как сообщил Чаус, дроны ударили по сельхозпредприятию. Там возник пожар и погибло около тысячи свиней

Напомним, в октябре российские войска обстреляли сельскохозяйственное предприятие "Рассвет" в Нововодолажской общине Харьковской области. В результате вражеской атаки погибли 13 тысяч свиней.

Как рассказал директор предприятия Александр Колесник, предварительные убытки агрофирмы от российской атаки могут достигать 300 миллионов гривен,

Автор:
Светлана Манько