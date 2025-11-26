Погибли около тысячи свиней: дроны атаковали сельхозпредприятия на Черниговщине

25 ноября российская армия ударила дронами по элеватору и агропредприятию в Корюковском районе Черниговской области. В результате вражеской атаки вспыхнул пожар и погибли около тысячи свиней.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По его словам, в Сновске зафиксировано попадание "герани" по транспортной инфраструктуре. Также дроны атаковали территорию агропредприятия, в результате чего был поврежден элеватор и рукава для хранения зерна.

Кроме того, в Корюковском районе в селе из-за атаки беспилотника повреждено админздание и грузовик.

Ударный дрон также атаковал Городнянское лесничество. Повреждены транспортные средства, мастерская и админздание.

Кроме того, как сообщил Чаус, дроны ударили по сельхозпредприятию. Там возник пожар и погибло около тысячи свиней

Напомним, в октябре российские войска обстреляли сельскохозяйственное предприятие "Рассвет" в Нововодолажской общине Харьковской области. В результате вражеской атаки погибли 13 тысяч свиней.

Как рассказал директор предприятия Александр Колесник, предварительные убытки агрофирмы от российской атаки могут достигать 300 миллионов гривен,