Атака на агрофирму в Харьковской области: убытки предварительно до 300 млн. грн.

Предварительный ущерб агрофирмы "Світанок" в Нововодолажской общине Харьковской области от российской атаки может достигать 300 миллионов гривен, рассказал директор предприятия Александр Колесник.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, при обстреле погибли около 13 тысяч свиней из примерно 15 тысяч поголовья, большинство зданий и оборудования непригодны к восстановлению.

"Разрушения катастрофические. Мы насчитали около 24 (ударов — ред.), ГСЧС зафиксировали около 20 точных попаданий — так официально. Четыре часа с интервалом 20-40 минут они лупили по сараям. Ну, и состав там еще поврежден. Но животные погибли", — рассказал Колесник.

По его словам, свинарники непригодны к восстановлению, поскольку россияне били по ним целенаправленно.

Колесник подчеркнул, что все оборудование повреждено, крыши всех сараев разрушены, а поголовье погибло почти полностью, а при такой цене на живой вес это очень большие убытки.

Пожар охватил более 13 тысяч квадратных метров. Поэтому работников фермы в сараи не пускали, поэтому они спасали тех животных, до которых могли добраться.

"Сейчас спасаем то, что осталось живым. Спасатели работают, еще не потушили пожар. Ждем результатов, последствий. Пиротехники еще должны приехать. Еще не пускают в сарае. В настоящее время я не понимаю. Надо попасть внутрь. Но некоторые здания ужасные. Там прямо "Шахеды" туда попадали. в том числе животные", - добавил директор.

На ферме содержалось около 1 250 свиноматок и всего 15 тысяч свиней, которые поставляли по Украине, в том числе мясокомбинат. Сейчас на территории установлены временные заграждения, работники забирают животных там, где можно добраться.

Напомним, 3 октября российские войска обстреляли сельскохозяйственное предприятие "Світанок" в Нововодолажской общине Харьковской области. В результате вражеской атаки погибли 13 тысяч свиней.