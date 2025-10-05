Атака на агрофірму у Харківській області: збитки попередньо до 300 млн грн

Попередні збитки агрофірми "Світанок" у Нововодолазькій громаді Харківської області від російської атаки можуть сягати 300 мільйонів гривень, розповів директор підприємства Олександр Колісник.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Суспільне".

За його словами, під час обстрілу загинуло близько 13 тисяч свиней із приблизно 15 тисяч поголів’я, більшість будівель та обладнання непридатні до відновлення.

"Руйнування катастрофічні. Ми нарахували близько 24 (ударів — ред.), ДСНС зафіксували близько 20 точних влучань — так офіційно. Чотири години з інтервалом 20-40 хвилин вони лупили по сараях. Ну, і склад там ще пошкоджений. Але тварини загинули", — розповів Колісник.

За його словами свинарники непридатні до відновлення, оскільки росіяни били по них цілеспрямовано.

Колісник підкреслив, що все обладнання пошкоджене, дахи всіх сараїв зруйновані, а поголів’я загинуло майже повністю, а при такій ціні на живу вагу — це дуже великі збитки.

Пожежа охопила понад 13 тисяч квадратних метрів. Через це працівників ферми до сараїв не пускали, тому вони рятували тих тварин, до яких могли дістатися.

"Зараз рятуємо те, що залишилося живим. Рятівники працюють, ще не загасили пожежу. Чекаємо на результати, наслідки. Піротехніки ще мають приїхати. Ще не пускають в сараї. На даний час я не розумію. Треба потрапити всередину. Але деякі будівлі жахливі. Там прямо "Шахеди" туди влучали, пробивали дах, там вибухали. Там все вигоріло, в тому числі тварини", — додав директор.

На фермі утримували близько 1 250 свиноматок та загалом 15 тисяч свиней, які постачали по Україні, зокрема м’ясокомбінатам. Зараз на території встановлено тимчасові загородження, працівники забирають тварин там, де можливо дістатися.

Нагадаємо, 3 жовтня російські війська обстріляли сільськогосподарське підприємство "Світанок" в Нововодолазькій громаді Харківської області. Унаслідок ворожої атаки загинули 13 тисяч свиней.