Загинуло близько тисячі свиней: дрони атакували сільгосппідприємства на Чернігівщині

25 листопада російська армія вдарила дронами по елеватору та агропідриємству в Корюківському районі Чернігівської області. Внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа і загинуло близько тисячі свиней.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Чернігівської ОВА В`ячеслав Чаус.

За його словами, у Сновську зафіксовано влучання "герані" по транспортній інфраструктурі. Також дрони атакували територію агропідприємства, внаслідок чого був пошкоджений елеватор і рукави для зберігання зерна.

Крім того, в Корюківському районі в селі через атаку безпілотника пошкоджена адмінбудівля й вантажівки.

Ударний дрон також атакував Городнянське лісництво. Пошкоджені транспортні засоби, майстерня й адмінбудівля.

Крім того, як повідомив Чаус, дрони вдарили по сільгосппідприємству. Там виникла пожежа і загинуло близько тисячі свиней

Нагадаємо, у жовтні російські війська обстріляли сільськогосподарське підприємство "Світанок" в Нововодолазькій громаді Харківської області. Унаслідок ворожої атаки загинули 13 тисяч свиней.

Як розповів директор підприємства Олександр Колісник, попередні збитки агрофірми від російської атаки можуть сягати 300 мільйонів гривень,