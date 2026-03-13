- Тип
Потери врага по состоянию на 13 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 860 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1479 сутки полномасштабной войны составляют 1 277 620 человек.
Потери России в войне на 13 марта 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 марта потеряла:
- личного состава – около 1 277 620 (+860) человек;
- танков – 11 773 (+7) ед;
- боевых бронированных машин – 24 202 (+5) ед;
- артиллерийских систем – 38 369 (+50) ед;
- РСЗО – 1 685 (+4) ед;
- средства ПВО – 1331 (+2) ед;
- самолетов – 435 (+0) ед;
- вертолетов – 349 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 175 139 (+2 071) ед;
- крылатые ракеты – 4 403 (+0) ед;
- корабли/катера – 31 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 83 223 (+189) ед;
- специальная техника – 4088 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 13 марта
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 117 враждебных БПЛА.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
