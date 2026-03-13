Потери врага по состоянию на 13 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 860 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1479 сутки полномасштабной войны составляют 1 277 620 человек.

Потери России в войне на 13 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 марта потеряла:

личного состава – около 1 277 620 (+860) человек;

танков – 11 773 (+7) ед;

боевых бронированных машин – 24 202 (+5) ед;

артиллерийских систем – 38 369 (+50) ед;

РСЗО – 1 685 (+4) ед;

средства ПВО – 1331 (+2) ед;

самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 349 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 175 139 (+2 071) ед;

крылатые ракеты – 4 403 (+0) ед;

корабли/катера – 31 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 83 223 (+189) ед;

специальная техника – 4088 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 13 марта

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 117 враждебных БПЛА.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

