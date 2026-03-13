Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 13 марта 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1479-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 марта 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 13 марта 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 13 марта 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 13 марта 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 13 марта 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 13 марта 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 13 марта 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 13 марта 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 13 марта 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 13 марта 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 13 марта 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 13 марта 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 13 марта 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 13 марта 2026 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 13 марта 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 154 боевых столкновения.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты, 78 авиационных ударов, сбросив 292 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 9112 дронов-камикадзе и произвел 4231 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 201 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов на Днепропетровщине: Покровское, Подгавриловка, Орлы; в Запорожской области: Новое Поле, Самойловка, Воздвижовка, Копани, Ровно, Новоукраинка, Любицкое, Новоселовка, Волшебное, Рождественское, Таврическое; в Херсонской области: Одрадокаменка.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили реактивную систему залпового огня и один другой важный объект российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник один раз атаковал позиции наших защитников, совершил 138 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – с применением РСЗО. Нанес шесть авиаударов с применением 14 авиабомб.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 13 марта 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении враг однажды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону населенного пункта Зыбино.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 13 марта 2026 года

На Купянском направлении враг трижды атаковал в направлении населенных пунктов Подолы и Глушковка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 13 марта 2026 года

На Лиманском направлении противник атаковал семь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман, Дробышево.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 13 марта 2026 года

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Кривой Луки, Рай-Александровки, Резниковки и в районах населенных пунктов Ямполь, Закотное, Платоновка.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 13 марта 2026 года

На Краматорском направлении агрессор наступательных действий не производил.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 13 марта 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 28 атак в сторону Константиновки, Ильиновки, Иванополья, Степановки, Новопавловки, Софиевки и в районах Плещеевки и Русиного Яра.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 13 марта 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 27 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Родинское, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новоподгородное и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новоалександровка, Белицкое, Гришино и Новопавловка.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 13 марта 2026 года

На Александровском направлении противник атаковал восемь раз, в районах Рыбного, Березового, Александрограда и Новогригорьевки.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 13 марта 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошло 28 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Мирного, Зеленого и в сторону Доброполья, Железнодорожного, Елена Константиновка.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 13 марта 2026 года

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения, в сторону Приморского и в районе Степногорска.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 13 марта 2026 года

На Приднепровском направлении штурмовые действия противника не зафиксированы.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 13 марта 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько