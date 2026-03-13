Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2026 року

Триває 1479-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 13 березня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 154 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 78 авіаційних ударів, скинувши 292 керованих авіабомби. Крім того, застосував 9112 дронів–камікадзе та здійснив 4231 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 201 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Покровське, Підгаврилівка, Орли; у Запорізькій області: Нове Поле, Самійлівка, Воздвижівка, Копані, Рівне, Новоукраїнка, Любицьке, Новоселівка, Чарівне, Різдвянка, Таврійське; у Херсонській області: Одрадокам’янка.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили реактивну систему залпового вогню та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник один раз атакував позиції наших оборонців, здійснив 138 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням РСЗВ. Завдав шести авіаударів із застосуванням 14 авіабомб.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік населеного пункту Зибине.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у напрямку населених пунктів Подоли та Глушківка.

На Лиманському напрямку противник атакував сім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Дробишеве.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки, Різниківки та в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне, Платонівка.

На Краматорському напрямку агресор наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак у бік Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки та в районах Плещіївки й Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Новоолександрівка, Білицьке, Гришине й Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував вісім разів, в районах Рибного, Березового, Олександрограда та Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 28 атак окупантів у районах Гуляйполя, Мирного, Зеленого та у бік Добропілля, Залізничного, Оленокостянтинівки.

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення, в бік Приморського та в районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку штурмові дії противника не зафіксовані.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

