Війна
Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1479-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 13 березня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 154 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 78 авіаційних ударів, скинувши 292 керованих авіабомби. Крім того, застосував 9112 дронів–камікадзе та здійснив 4231 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 201 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Покровське, Підгаврилівка, Орли; у Запорізькій області: Нове Поле, Самійлівка, Воздвижівка, Копані, Рівне, Новоукраїнка, Любицьке, Новоселівка, Чарівне, Різдвянка, Таврійське; у Херсонській області: Одрадокам’янка.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили реактивну систему залпового вогню та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник один раз атакував позиції наших оборонців, здійснив 138 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням РСЗВ. Завдав шести авіаударів із застосуванням 14 авіабомб.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2026 року

На Південно–Слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік населеного пункту Зибине.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у напрямку населених пунктів Подоли та Глушківка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2026 року

На Лиманському напрямку противник атакував сім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Дробишеве.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2026 року

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки, Різниківки та в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне, Платонівка.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2026 року

На Краматорському напрямку агресор наступальних дій не проводив.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак у бік Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки та в районах Плещіївки й Русиного Яру.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Новоолександрівка, Білицьке, Гришине й Новопавлівка.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник атакував вісім разів, в районах Рибного, Березового, Олександрограда та Новогригорівки.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку відбулося 28 атак окупантів у районах Гуляйполя, Мирного, Зеленого та у бік Добропілля, Залізничного, Оленокостянтинівки.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2026 року

На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення, в бік Приморського та в районі Степногірська.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2026 року

На Придніпровському напрямку штурмові дії противника не зафіксовані.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 13 березня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько