Втрати ворога станом на 13 березня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 860 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1479 добу повномасштабної війни становлять 1 277 620 осіб.
Втрати Росії у війні на 13 березня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 березня втратила:
- особового складу – близько 1 277 620 (+860) осіб;
- танків – 11 773 (+7) од;
- бойових броньованих машин – 24 202 (+5) од;
- артилерійських систем – 38 369 (+50) од;
- РСЗВ – 1 685 (+4) од;
- засоби ППО – 1 331 (+2) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 349 (+0) од;
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 175 139 (+2 071) од;
- крилаті ракети – 4 403 (+0) од;
- кораблі / катери – 31 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 83 223 (+189) од;
- спеціальна техніка – 4 088 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 13 березня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 117 ворожих БпЛА.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
