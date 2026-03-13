Втрати ворога станом на 13 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 860 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1479 добу повномасштабної війни становлять 1 277 620 осіб.

Втрати Росії у війні на 13 березня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 березня втратила:

особового складу – близько 1 277 620 (+860) осіб;

танків – 11 773 (+7) од;

бойових броньованих машин – 24 202 (+5) од;

артилерійських систем – 38 369 (+50) од;

РСЗВ – 1 685 (+4) од;

засоби ППО – 1 331 (+2) од;

літаків – 435 (+0) од;

гелікоптерів – 349 (+0) од;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 175 139 (+2 071) од;

крилаті ракети – 4 403 (+0) од;

кораблі / катери – 31 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 83 223 (+189) од;

спеціальна техніка – 4 088 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 13 березня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 117 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

