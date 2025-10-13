Потери врага по состоянию на 13 октября 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1140 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1328 сутки полномасштабной войны составляют 1 123 950 человек.

Потери России в войне на 13 октября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 октября потеряла:

личного состава – около 1123950 (+1140) человек;

танков – 11251 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 23345 (+0) ед;

артиллерийских систем – 33599 (+21) ед;

РСЗО – 1520 (+2) ед;

средства ПВО – 1225 (+0) ед;

самолетов – 427 (+0) ед;

вертолетов – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 69242 (+232);

крылатые ракеты – 3859 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 64043 (+109);

специальная техника – 3977 (+1).

Пораженные воздушные цели врага на 13 октября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 69 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и юге страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также:карта боевых действий на сегодня.