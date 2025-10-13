- Тип
Втрати ворога станом на 13 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1140 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1328 добу повномасштабної війни становлять 1 123 950 осіб.
Втрати Росії у війні на 13 жовтня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1123950 (+1140) осіб;
- танків – 11251 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 23345 (+0) од;
- артилерійських систем – 33599 (+21) од;
- РСЗВ – 1520 (+2) од;
- засоби ППО – 1225 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 69242 (+232);
- крилаті ракети – 3859 (+0);
- кораблі/катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64043 (+109);
- спеціальна техніка – 3977 (+1).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 13 жовтня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
