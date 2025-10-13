Втрати ворога станом на 13 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1140 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1328 добу повномасштабної війни становлять 1 123 950 осіб.

Втрати Росії у війні на 13 жовтня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 жовтня втратила:

особового складу – близько 1123950 (+1140) осіб;

танків – 11251 (+3) од;

бойових броньованих машин – 23345 (+0) од;

артилерійських систем – 33599 (+21) од;

РСЗВ – 1520 (+2) од;

засоби ППО – 1225 (+0) од;

літаків – 427 (+0) од;

гелікоптерів – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 69242 (+232);

крилаті ракети – 3859 (+0);

кораблі/катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 64043 (+109);

спеціальна техніка – 3977 (+1).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 13 жовтня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.