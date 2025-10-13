Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,60

+0,10

EUR

48,11

--0,10

Готівковий курс:

USD

41,55

41,42

EUR

48,68

48,45

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 13 жовтня 2025 року

війна, ЗСУ, військовий
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1328-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 13 жовтня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 13 жовтня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 13 жовтня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 13 жовтня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 13 жовтня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 13 жовтня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 13 жовтня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 13 жовтня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 13 жовтня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 13 жовтня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 13 жовтня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 13 жовтня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 13 жовтня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаційного удару, скинувши 215 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5436 обстрілів, з них 83 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5256 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Харків Харківської області; Юр’ївка Дніпропетровської області; Костянтинівка, Миколаївка, Сіверськ Донецької області; Магдалинівка, Новоандріївка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу та техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Противник завдав вісім авіаційних ударів, загалом скинув 15 керованих авіаційних бомб та здійснив 174 обстріли.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 13 жовтня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 бойові зіткнення у районах Вовчанська, Нововасилівки, Кам’янки, Западного, Кутьківки та в напрямку Бологівки й Колодязного.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 13 жовтня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 13 жовтня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Мирне, Зелений Гай та Шандриголове.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 13 жовтня 2025 року

На Слов’янському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив три атаки на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та Виїмка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 13 жовтня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано два бойові зіткнення — загарбники намагалися наступати в напрямку Ступочок.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 13 жовтня 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 13 жовтня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Никанорівка, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 13 жовтня 2025 року

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Соснівка, Січневе, Вороне, Степове, Вербове, Олексіївка та Новогригорівка.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 13 жовтня 2025 року

На Оріхівському напрямку ворог здійснив чотири штурми в районі Степового та у бік Степногірська і Приморського.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 13 жовтня 2025 року

Минулої доби на Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 13 жовтня 2025 року
Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 13 жовтня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько